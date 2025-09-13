إجراء جديد من الصحة بشأن مرضى مستشفى 6 أكتوبر بعد إصابتهم بالعمى

كشفت وزارة الصحة عن أهم تطورات واقعة إصابة عدد من مرضى مستشفى ٦ أكتوبر للتأمين الصحي بالعمي.

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمتابعة دقيقة لحالات عدد من المرضى الذين تعرضوا لمضاعفات صحية، عقب إجراء تدخلات جراحية بقسم الرمد في مستشفى ٦ أكتوبر التابعة لهيئة التأمين الصحي بمحافظة الجيزة.

اتصالات هاتفية مباشرة مع بعض المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية

وأجرى الوزير اتصالات هاتفية مباشرة مع بعض المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية، مؤكدًا أن الوزارة توفر كل الإمكانيات اللازمة لضمان حصولهم على أفضل رعاية طبية ممكنة، مع متابعته الشخصية لتطورات العلاج.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المرضى خضعوا لفحوصات دقيقة، وتمت مناقشة حالاتهم من قبل فريق طبي متخصص لتحديد أنسب التدخلات العلاجية، وقد بدأ بالفعل تنفيذ بروتوكولات العلاج اللازمة.

التعامل بجدية مع أي تحديات طبية قد تطرأ

وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بتقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة، والتعامل بجدية مع أي تحديات طبية قد تطرأ، بما يضمن سلامة المرضى ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عدة قرارات عاجلة على خلفية واقعة تعرض عدد من المرضى لمضاعفات صحية عقب إجراء تدخلات جراحية بقسم الرمد في إحدى مستشفيات هيئة التأمين الصحي.

وتضمنت القرارات ما يلي:

إحالة الواقعة بالكامل إلى النائب العام لإجراء تحقيق قضائي شامل حول ملابساتها وتداعياتها، مع توجيه رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة عن العمل وإحالته للتحقيق.

إنهاء تكليف مدير المستشفى وإحالته للتحقيق.

إيقاف أطباء طب وجراحة العيون المشاركين في الإجراءات الجراحية عن العمل، مع إنهاء تعاقدهم مع الهيئة.

تكليف مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القاهرة بالإشراف المؤقت على عمل المستشفى إلى جانب مهامه الحالية.

تكليف اللجنة المركزية لمكافحة العدوى بمراجعة شاملة ودقيقة لجميع الإجراءات المتبعة في مستشفيات الهيئة.



وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن القرارات تعكس التزام الوزارة الكامل بحماية حقوق المرضى وضمان أعلى مستويات الأمان والجودة في تقديم الخدمات الصحية، مشددًا على أن التعامل مع الواقعة يتم بكل شفافية وحزم للحفاظ على ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.

