محافظ دمياط: رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المدارس والمعاهد

ترأس الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذي بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

أكد المحافظ الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة داخل المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب والمعلمين، مع تشكيل لجان للمرور الميداني للتأكد من تطبيق معايير السلامة والأمان.

شدد المحافظ على سرعة توزيع الكتب المدرسية لجميع المراحل، وتنظيم حركة دخول وخروج الطلاب لتجنب التزاحم، مع تواجد المشرفين والأمن المدرسي.

إزالة القمامة ومنع الباعة الجائلين

ووجّه المحافظ الوحدات المحلية برفع القمامة من محيط المدارس ووضع صناديق لجمع المخلفات، ومنع الباعة الجائلين نهائيًا بمحيط المدارس.

جلسة المجلس التنفيذي … فيتو

متابعة معاهد دمياط الأزهرية

تابع المحافظ أعمال الصيانة بالمعاهد الأزهرية، وتسليم الكتب في المواعيد المقررة، وسد العجز في المعلمين والإداريين، مع الحفاظ على المظهر الجمالي للأسوار والواجهات.

الأبنية التعليمية وتوصيل المرافق

راجع المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاءات والتوسعات بالأبنية التعليمية، والتأكيد على توصيل المرافق الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي.

تجهيز الزائرات الصحيات وتعقيم خزانات المياه

شدد المحافظ على تجهيز غرف للزائرات الصحيات داخل المدارس وتعقيم خزانات المياه بالتعاون مع شركة مياه الشرب.

تعزيز التواجد الأمني بمحيط المدارس

ووجّه المحافظ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتكثيف الدوريات بمحيط المدارس والمعاهد خاصة في أوقات الذروة.

