الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضمن مبادرة "الأتوبيس الطائر"، مدير تعليم دمياط يواصل تفقده لمدارس المحافظة (صور)

الأوتوبيس الطائر
الأوتوبيس الطائر" للزيارات المفاجئة علي مدارس دمياط

 واصل ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط جولاته الميدانية لليوم الثاني على التوالي ضمن مبادرة "الأوتوبيس الطائر"، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بضرورة الوقوف على جاهزية العملية التعليمية والتعامل مع أي معوقات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد. 

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة تستهدف فحص المدارس من مختلف الجوانب، بدءًا من البنية التحتية وتجهيز الفصول وحتى الكثافة الطلابية وتوافر الكوادر التعليمية. 

وأكد أن الجولات لن تقتصر على فترة الاستعدادات فقط، بل ستستمر بشكل مفاجئ ومنتظم على مدار العام الدراسي لضمان الانضباط والالتزام داخل المدارس ومعالجة أي سلبيات تظهر على الفور.

 

مواجهة التحديات المشكلات الأساسية

 وشدد عمارة على ضرورة الإسراع في معالجة المشكلات الأساسية، خاصة ما يتعلق بكثافة الفصول وتجهيزاتها، فضلًا عن إنهاء أعمال الصيانة البسيطة بشكل عاجل لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب.

 
 "الأوتوبيس الطائر" للزيارات المفاجئة علي مدارس دمياط

رسالة طمأنة لأولياء الأمور والطلاب

 وتأتي هذه الجولات كخطوة استباقية تعكس حرص المسؤولين في دمياط على إنجاح العام الدراسي الجديد، وإرسال رسالة طمأنة واضحة لأولياء الأمور والطلاب بأن المنظومة التعليمية في المحافظة تحظى بمتابعة دقيقة تضمن سير العملية التعليمية بسلاسة وكفاءة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانضباط والالتزام التربية والتعليم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط العام الدراسي الجديد انطلاق العام الدراسي الجديد لدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط منظومة التعليم وزارة التربية والتعليم ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

محافظ دمياط ووزير العمل ومدير منظمة العمل الدولية يرأسون ندوة حول قانون العمل الجديد (صور)

توقعات الأبراج اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23-12-2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

أبرزها القمة أمام الزمالك، أجندة مباريات الأهلي خلال شهر سبتمبر

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

مع بدء تطبيق القانون اليوم، حالات إنهاء عقد العمل

رحيل ريبيرو يعيد نجم الأهلي للحياة مرة أخرى

ما حكم دفع أموال الزكاة في بناء المساجد؟ الإفتاء توضح

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن قرار الحظر الأمريكي لتأشيرات الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم دفع أموال الزكاة في بناء المساجد؟ الإفتاء توضح

الأزهر يوضح ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق سيدنا رسول الله

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads