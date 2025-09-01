ضمن مبادرة "الأتوبيس الطائر"، مدير تعليم دمياط يواصل تفقده لمدارس المحافظة (صور)

واصل ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط جولاته الميدانية لليوم الثاني على التوالي ضمن مبادرة "الأوتوبيس الطائر"، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بضرورة الوقوف على جاهزية العملية التعليمية والتعامل مع أي معوقات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة تستهدف فحص المدارس من مختلف الجوانب، بدءًا من البنية التحتية وتجهيز الفصول وحتى الكثافة الطلابية وتوافر الكوادر التعليمية.

وأكد أن الجولات لن تقتصر على فترة الاستعدادات فقط، بل ستستمر بشكل مفاجئ ومنتظم على مدار العام الدراسي لضمان الانضباط والالتزام داخل المدارس ومعالجة أي سلبيات تظهر على الفور.

مواجهة التحديات المشكلات الأساسية

وشدد عمارة على ضرورة الإسراع في معالجة المشكلات الأساسية، خاصة ما يتعلق بكثافة الفصول وتجهيزاتها، فضلًا عن إنهاء أعمال الصيانة البسيطة بشكل عاجل لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب.

"الأوتوبيس الطائر" للزيارات المفاجئة علي مدارس دمياط

رسالة طمأنة لأولياء الأمور والطلاب

وتأتي هذه الجولات كخطوة استباقية تعكس حرص المسؤولين في دمياط على إنجاح العام الدراسي الجديد، وإرسال رسالة طمأنة واضحة لأولياء الأمور والطلاب بأن المنظومة التعليمية في المحافظة تحظى بمتابعة دقيقة تضمن سير العملية التعليمية بسلاسة وكفاءة.

