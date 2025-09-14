الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء واستقرار البلدي اليوم الأحد 14-9-2025 في أسواق الفيوم

دواجن، فيتو
دواجن، فيتو

شهدت أسواق الفيوم، استقرارا في أسعار الفراخ البلدي، اليوم الأحد، بينما تراجعت أسعار الفراخ البيضاء، وبلغ الانخفاض 5 جنيهات في الكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البلدى الهجين، إنتاج المزارع ما بين 105 و115 جنيها، أما الفراخ البلدي "الحرة" ما بين 115 و125 جنيها، وتراوحت أسعار الفراخ  البيضاء،  إنتاج المزارع ما بين  66 و75 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعارالفراخ البيضاء تربية بيتي  ما بين 65 و70 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 60 و65 جنيها للكيلو، أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 90 جنيها،  وأسعار البط المولر ما بين 80 و90 جنيها للكيلو، والبط المولى تربية بيتي 85 جنيها، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 80  و85 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلى 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيه، والبط المسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 155 و170 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

أما أسعار مشتقات الدواجن فقد بلغ سعر كيلو البانيه 165 و175 جنيها، وفي السوبر ماركت 180 جنيه، وكيلو الأوراك ما بين 80 و85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 85 جنيها، كيلو صدور بالعظم 120 جنيها، كيلو الدبابيس 110 جنيها، كيلو شيش طاووق 165 جنيها، كيلو حمام كداب 120 جنيه، كيلو كبدة صافى 120  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 170 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات  170 جنيها، كيلو شاورما ديبورية 100 جنيها، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 170 جنيها، كيلو الأجنحة 50 جنيها، كيلو الهياكل 35 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 330 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد من مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

ارتفاع البلدي لليوم الثاني، سعر الفراخ اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار الفراخ واستقرار الذهب.. أسباب ارتفاع سعر الحديد في مصر.. والمالية تطلق الإصدار الثاني عشر من موازنة المواطن 2025/ 2026

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد كبير من المربين ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اسعار الفراخ البلدي اسعارالفراخ البيضاء اسواق الفيوم اللحوم الحمراء محلات الجزارة

مواد متعلقة

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ البيضاء واستقرار البلدي اليوم الثلاثاء 29-7-2025 بالفيوم

تراجع أسعار الفراخ البيضاء وارتفاع البلدي اليوم الإثنين 28-7-2025 بالفيوم

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 27-7-2025 بمحافظة الفيوم

تراجعت جنيهين، أسعار الدواجن اليوم الأحد 13-7-2025 في محافظة الفيوم

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 21-6-2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم الخميس 19-6-2025 في محافظة الفيوم

انخفاض أسعار الكتاكيت في سوق الدواجن اليوم السبت 14-6-2025 في محافظة الفيوم

بسبب ضعف الإقبال، تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس 12-6-2025 في الفيوم

الأكثر قراءة

توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

قرار جديد من الخطيب قبل عمومية الأهلي

الشروط والمستندات اللازمة لتحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا

مرتضى منصور يكشف للمحكمة السبب الحقيقي وراء سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

براءة رجل الأعمال حسن راتب في قضية غسيل الأموال

التموين تنفي إضافة المواليد عبر استمارة تحديث البيانات

"التموين": الكارت الموحد سيكون بديلا للبطاقات التموينية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مصر تجدد دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

مزايا وعطايا حافظ القرآن في الآخرة كما جاء بالأحاديث النبوية

الخشت: القرآن يدعو للتفلسف والتفكير النقدي في آيات صريحة الدلالة، والخوف من الفلسفة وهم كبير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads