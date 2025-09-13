أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار الفراخ واستقرار الذهب.. أسباب ارتفاع سعر الحديد في مصر.. والمالية تطلق الإصدار الثاني عشر من موازنة المواطن 2025/ 2026

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، في الإصدار الثاني عشر من تقرير «موازنة المواطن» 2025/ 2026، الذي تصدره وزارة المالية ترسيخًا لأطر الشفافية والإفصاح المالي، والمشاركة المجتمعية أن الموازنة الجديدة هي «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال.. موازنة كل المصريين»؛ لتقوية الوضع المالي والاقتصادي الداخلي ودعم القطاع الخاص وزيادة شبكة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.. فالموازنة ليست مجرد خطة مالية فحسب بل رؤية مجتمعية تنطلق من نبض المواطن المصري، موضحًا أن استمرار إصدار موازنة المواطن خلال 12 عامًا يعكس التزام وزارة المالية بالشفافية وحرصها على بناء جسور الثقة مع المجتمع.

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، زيارتها الميدانية بمحافظة قنا، لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة واحتفالًا بمرور 80 عامًا على تأسيس المنظمة الأممية، ورافقها الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وممثلي المنظمات والوكالات الأممية الشريكة؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأغذية العالمي، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال تداولات الأسبوع الماضي، نحو 486.2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 6.843 مليون ورقة منفذة على 601 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 239.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5.530 مليون ورقة منفذة على 518 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

تفقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مشروع المجمع الصناعي لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وهذا في إطار المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

سجل سعر الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم السبت، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أكد أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن ما يُثار حول فرض رسوم إغراق على واردات الحديد لا يستند إلى دلائل واضحة، موضحًا أن الحكومة تسعى في الأساس لتخفيف الأعباء عن المواطنين وخفض الأسعار، لا زيادتها.

تدخل البنك المركزي الصيني، من جديد، مقررا ضخ سيولة نقدية في النظام المصرفي بقيمة 600 مليار يوان (نحو 84.5 مليار دولار) يوم الاثنين المقبل، من خلال عمليات إعادة شراء عكسية، بهدف الحفاظ على سيولة وافرة في النظام المصرفي للصين.



وضعت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حجر الأساس لمصنع تربية ديدان القز وإنشاء الحرير الطبيعي، أحد مشروعات مؤسسة النداء للتنمية المتكاملة بمحافظة قنا.

أسعار الذهب اليوم السبت 13- 9- 2025

ننشر أسعار الذهب، اليوم السبت، 13- 9- 2025 وفقا لآخر تحديث لها في مصر.

وجاءت آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت فى مصر كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5600 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4900 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4200 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 39200 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.