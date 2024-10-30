الكرتونة وصلت 114 جنيهًا، انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار البيض اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024؛ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، وتراوحت الانخفاضات خلالها ما بين 6 و7 جنيهات في الكرتونة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

وبلغ سعر طبق البيض لعدد 30 بيضة نحو 150 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 148 جنيهًا و153 جنيهًا، بانخفاض 7 جنيهات عن سعرها السابق.

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض من 150 إلى 155 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 154 جنيهًا إلى 157 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعرها السابق.

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر من 155 جنيهًا إلى 158 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 114 جنيهًا إلى 115 جنيهًا.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم، ما بين 115 جنيهًا إلى 118 جنيهًا.