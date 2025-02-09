الأحد 09 فبراير 2025
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صحة ومرأة

تفريزات رمضان، 10 تتبيلات مختلفة للدجاج لتوفير الوقت والجهد

تتبيلات الدجاج
تتبيلات الدجاج

تفريزات رمضان، خلال شهر رمضان تشكو الكثير من ستات البيوت من تزاحم المهام وضيق الوقت، مما يجعل الكثيرات يشعرن بالإحباط، إلا أن إعداد بعض الأطعمة نصف مطهية يوفر في الوقت والجهاد.

ويمكنك عمل تتبيلات مختلفة للدجاج، وحفظ الفراخ متبلة في الفريزر، فهي من الخطوات التي تتبح لست البيت أن تجدد في اكلاتها، من جهة، وتوفر وقتها وجهدها من جهة أخرى.

ويقدم الشيف محمد شحاتة، تتبيلات مختلفة للدجاج، ستجعلك تقدمي لأفراد أسرتك في كل مرة طعما مختلفا، كما أنها تصلح للتجديد في العزومات، وهي تصلح للشوى فى الفرن وعلى الجريل أو الطاسة والتسوية على البخار.


مقادير التتبيلة لصدور أو اوراك الدجاج بوزن 

1 كجم تقريبًا، يفضل أن تكون منزوعة الجلد ومخلية من العظام...
( تصلح لتتبيل دجاجه كاملة بمضاعفة المقادير)

تتبيلة الدجاج بعصير البصل

ربع كوب من ماء عصير البصل
ثمرة طماطم مبشورة
2 ملاعق زيت
ملعقه صغيره خل
ملعقه صغيره بابريكا
نصف ملعقه صغيره شطه (حسب الرغبة)
نصف ملعقه صغيره سكر
ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود
ربع ملعقة صغيرة ملح

الفراخ المشوية
الفراخ المشوية

تتبيلة الدجاج بالمستردة

كوب زبادي صغير او كوب لبن رائب
فص ثوم مفروم
اثنين ملاعق كبيرة مستردة
نصف ملعقه صغيره فلفل أبيض
ربع ملعقة صغيرة ملح

تتبيلة الدجاج الهندية

3 ملاعق كبيرة زيت
ملعقه كبيره من بهارات جراما سالا
ملعقه صغيره من الفلفل الاسود
ملعقه صغيره من الشطة
ملعقه صغيره من البارببكا
ملعقه صغيره من الكارى
كوب زبادي صغير
ربع ملعقة صغيرة ملح

 

تتبيلة الدجاج بالكزبرة والليمون
 

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون
2 ملاعق كبيرة عصير ليمون
1.5 ملاعق كبيرة عسل
نص كوب أوراق كزبرة مفرومة
2 فص ثوم مفروم
ربع ملعقة صغيرة ملح

 

تتبيلة الدجاج بالفلفل الحلو

6 ملاعق كبيرة من صلصة الفلفل الحار (هريسة الشطة أو الكاتشب الحار)
ربع كوب ماء
3 ملاعق كبيرة من الصويا صوص (ينصح بتقليل الملح)
 

تتبيلة دجاج 

1 ملعقة صغيرة من الزعتر المجففة
1 ملعقة صغيرة بهارات دجاج مطحونة
2 ملاعق كبيرة من السكر البني
نصف ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل
2 ملاعق صغيرة ثوم بودره
ربع ملعقة صغيرة قرفة
نصف ملعقة صغيرة شطة
2 ملاعق كبيرة زيت 
2 ملاعق كبيرة عصير ليمون

 

تتبيلة الدجاج بالليمون والزنجبيل

2 ملاعق كبيرة زيت 
2 ملاعق صغيرة من عصير الليمون
2 ملاعق صغيرة من الزنجبيل المفروم
ربع ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المجفف (اختياري)
البوست من الصفحة الرسمية للشيف محمد شحاتة

كفتة الفراخ
كفتة الفراخ

تتبيلة دجاج Chipotle lime

2 ملاعق كبيرة زيت 
2 ملاعق صغيرة من شيبوتلى بيبر ( الفلفل الأحمر الحلو المجفف)
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
2 ملاعق صغيرة من السكر البني
2 فص ثوم مفروم
2 ملاعق كبيرة عصير ليمون
ربع ملعقة صغيرة ملح

تتبيلة الدجاج بالعسل والثوم

2 ملاعق كبيرة زيت 
2 ملاعق كبيرة من الصويا صوص 
ربع كوب عسل أبيض
2 فص ثوم مفروم
ربع كوب ماء

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تتبيلة الدجاج باللبن والكاري

نصف كوب زبادي سادة
2 ملاعق صغيرة من عصير الليمون 
ربع ملعقة صغيرة ملح
2 ملاعق صغيرة كاري
1 ملعقة صغيرة سكر بني

كل التتبيلات السابقة تصلح للتفريز

 

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