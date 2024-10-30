الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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اقتصاد

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم، سجلت  أسعار الدواجن انخفاضًا في الأسواق اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، ويتراوح الانخفاضات بين 50 قرشًا وجنيه في الكيلو، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

 وتستعرض «فيتو»  سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 69 جنيهًا إلى 70 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن  سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 87 جنيهًا إلى 88 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 عن  أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الأربعاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 82.6 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 73 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الأربعاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 121.4 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 87 إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

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انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 في الأسواق

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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 29-10-2024 في محافظة الفيوم

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