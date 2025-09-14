الدوري في ميت عقبة، ميدو: الزمالك أفضل من الأهلي وبيراميدز.. وبيريزا كشف كل اللاعبين

الدوري المصري الممتاز، كشف أحمد حسام "ميدو"، العضو السابق للجنة التخطيط بالزمالك، أن نادي الزمالك سيكون بطل الدوري بنسبة 60%، في حالة فوزه في المباريات الثلاث، التي سيلعبها هذا الشهر.

الزمالك بطل الدوري هذا العام

وأشار أحمد حسام "ميدو" إلى أن الزمالك لديه فريق متوازن، وصفه بأنه أفضل من "الأهلي وبيراميدز"، ومؤكدًا أن الزمالك مطلوب منه الاستمرارية والاهتمام بكل المباريات الصغيرة والكبيرة.

كما أكد ميدو أن اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، كشف كل اجنحة الدوري وكشف كل المدافعين، قائلًا: "ربنا يبعد عنه اللي مابيحلاش في عينيهم حد إلا اللي من ريحة الزمالك".

وقال أحمد حسام "ميدو"، في تغريدة عبر منصة "إكس"، عن إمكانية فوز الزمالك بالدوري هذا العام: "الزمالك عنده ٣ ماتشات الشهر ده لو فاز بيهم هيكون بطل للدوري بنسبة ٦٠٪ بس لازم الـ ٣ ماتشات دول يتاخدوا خطوه خطوه ويتم التحضير ليهم زي بعض وبنفس مستوى التركيز..".

وتابع ميدو: "مرة ثانية زي ما أكدت قبل بداية الدوري الزمالك عنده فريق متوازن أفضل من الاهلي وبيراميدز ناقص الزمالك الاستمرارية والاهتمام بكل المباريات الصغيرة قبل الكبيرة وأنا متفائل خير ان شاء الله السنه دي الدوري في ميت عقبة".

ميدو: بيزيرا كشف كل لاعبي الدوري المصري

وعن تألق اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، قال ميدو: "بيزيرا كشف كل لاعبي الدوري المصري كشف كل أجنحة الدوري وكشف كل المدافعين!! ربنا يهديه ويبعد عنه الإصابات ويبعد عنه اللي مابيحلاش في عينيهم حد إلا اللي من ريحة الزمالك".



الجدير بالذكر أن نادي الزمالك نجح في استعادة صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه على النادي المصري، بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

كما أشاد رضا عبدالعال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، بالمستوى الذي يقدمه البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا مع الزمالك، ووصفه بأنه "يسير بخطى ثابتة" ونجح في تقديم أوراق اعتماده للجماهير.

اللاعب البرازيلي خوان بيريزا، فيتو



وقال رضا عبدالعال، في تصريحات تليفزيونية، إن: "بيزيرا نجح في تعويض رحيل أحمد مصطفى زيزو إلى الأهلي، بل وتفوق عليه كثيرًا، مما جعل الجماهير البيضاء تنسى رحيله".

وتابع أن "بيزيرا ما زال يملك الكثير ليقدمه مع الزمالك، وأن يستمر في تألقه بنفس المستوى الفني الحالي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.