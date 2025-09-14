الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

الدوري في ميت عقبة، ميدو: الزمالك أفضل من الأهلي وبيراميدز.. وبيريزا كشف كل اللاعبين

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

الدوري المصري الممتاز، كشف أحمد حسام "ميدو"، العضو السابق للجنة التخطيط بالزمالك، أن نادي الزمالك سيكون بطل الدوري بنسبة 60%، في حالة فوزه في المباريات الثلاث، التي سيلعبها هذا الشهر.

الزمالك بطل الدوري هذا العام

وأشار أحمد حسام "ميدو" إلى أن الزمالك لديه فريق متوازن، وصفه بأنه أفضل من "الأهلي وبيراميدز"، ومؤكدًا أن الزمالك مطلوب منه الاستمرارية والاهتمام بكل المباريات الصغيرة والكبيرة.
كما أكد ميدو أن اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، كشف كل اجنحة الدوري وكشف كل المدافعين، قائلًا: "ربنا يبعد عنه اللي مابيحلاش في عينيهم حد إلا اللي من ريحة الزمالك". 

وقال أحمد حسام "ميدو"، في تغريدة عبر منصة "إكس"، عن إمكانية فوز الزمالك بالدوري هذا العام: "الزمالك عنده ٣ ماتشات الشهر ده لو فاز بيهم هيكون بطل للدوري بنسبة ٦٠٪ بس لازم الـ ٣ ماتشات دول يتاخدوا خطوه خطوه ويتم التحضير ليهم زي بعض وبنفس مستوى التركيز..".

وتابع ميدو: "مرة ثانية زي ما أكدت قبل بداية الدوري الزمالك عنده فريق متوازن أفضل من الاهلي وبيراميدز ناقص الزمالك الاستمرارية والاهتمام بكل المباريات الصغيرة قبل الكبيرة وأنا متفائل خير ان شاء الله السنه دي الدوري في ميت عقبة".

 

ميدو: بيزيرا كشف كل لاعبي الدوري المصري

وعن تألق اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، قال ميدو: "بيزيرا كشف كل لاعبي الدوري المصري كشف كل أجنحة الدوري وكشف كل المدافعين!! ربنا يهديه ويبعد عنه الإصابات ويبعد عنه اللي مابيحلاش في عينيهم حد إلا اللي من ريحة الزمالك". 


الجدير بالذكر أن نادي الزمالك نجح في استعادة صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه على النادي المصري، بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

كما أشاد رضا عبدالعال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، بالمستوى الذي يقدمه البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا مع الزمالك، ووصفه بأنه "يسير بخطى ثابتة" ونجح في تقديم أوراق اعتماده للجماهير.

اللاعب البرازيلي خوان بيريزا، فيتو
اللاعب البرازيلي خوان بيريزا، فيتو


وقال رضا عبدالعال، في تصريحات تليفزيونية، إن: "بيزيرا نجح في تعويض رحيل أحمد مصطفى زيزو إلى الأهلي، بل وتفوق عليه كثيرًا، مما جعل الجماهير البيضاء تنسى رحيله".

وتابع أن "بيزيرا ما زال يملك الكثير ليقدمه مع الزمالك، وأن يستمر في تألقه بنفس المستوى الفني الحالي".

ميدو في رسالة مؤثرة للجماهير: "ماتخلوش الكورة تخسرنا إنسانيتنا، واحترموا خصوصية الخطيب"

متسلحا بالدفعة المعنوية بعد الفوز على الزمالك، وادي دجلة في مواجهة كهرباء الإسماعيلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى المصرى الممتاز أحمد حسام ميدو فوز الزمالك فوز الزمالك على المصري الدوري المصري لاعب الزمالك خوان بيريزا

مواد متعلقة

متسلحا بالدفعة المعنوية بعد الفوز على الزمالك، وادي دجلة في مواجهة كهرباء الإسماعيلية

الكوكي يعاقب لاعبي المصري بعد الهزيمة من الزمالك

نبيل الكوكي يعتذر لجماهير المصري بعد ثلاثية الزمالك ويثير أزمة ركلة جزاء صلاح محسن

ميدو في رسالة مؤثرة للجماهير: "ماتخلوش الكورة تخسرنا إنسانيتنا، واحترموا خصوصية الخطيب"

الأكثر قراءة

توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

قرار جديد من الخطيب قبل عمومية الأهلي

الشروط والمستندات اللازمة لتحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا

مرتضى منصور يكشف للمحكمة السبب الحقيقي وراء سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

براءة رجل الأعمال حسن راتب في قضية غسيل الأموال

"التموين": الكارت الموحد سيكون بديلا للبطاقات التموينية

التموين تنفي إضافة المواليد عبر استمارة تحديث البيانات

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مصر تجدد دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

مزايا وعطايا حافظ القرآن في الآخرة كما جاء بالأحاديث النبوية

الخشت: القرآن يدعو للتفلسف والتفكير النقدي في آيات صريحة الدلالة، والخوف من الفلسفة وهم كبير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads