ميدو في رسالة مؤثرة للجماهير: "ماتخلوش الكورة تخسرنا إنسانيتنا، واحترموا خصوصية الخطيب"

اعتذار الخطيب عن رئاسة الأهلي، علق أحمد حسام "ميدو"، اللاعب السابق للزمالك والمنتخب، على اعتذار رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب عن الترشح لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أنه من المبكر توقع المشهد في النادي الأهلي بعد اعتذار كابتن محمود الخطيب.

ميدو يعلق على اعتزال الخطيب ويطالب باحترام خصوصيته

وطالب أحمد حسام "ميدو" باحترام خصوصية كابتن الخطيب، خاصة أن اعتذار الخطيب بسبب مرضه، وأنه يريد الابتعاد تبعًا لنصائح الأطباء، مؤكدًا على أهمية احترام عائلة الخطيب.

وقال ميدو: "مهما اختلفنا معاه يستحق الاحترام".



وتابع أحمد حسام ميدو في تعليقه على اعتذار كابتن الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي المقبلة: "بدري أوي ان أي حد يقدر يتوقع المشهد في الاهلي، ولكن أكيد أبسط حاجه نعملها أن احنا نحترم خصوصية كابتن الخطيب".

وأضاف ميدو: "الراجل بيقول أنا ماشي لأني مريض والدكاتره نصحوني أبعد ياريت مايبقاش في تقطيع دلوقتي وكلام مالوش لازمه، احترموا عايلة رجل مره ثانيه مهما اختلفنا معاه يستحق الاحترام.. ماتخلوش الكورة تخسرنا أهم حاجه.. إنسانيتنا!!"

الخصيب يعلن رسميًا اعتذاره عن انتخابات الأهلي

جدير بالذكر أن كابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أعلن رسميًا اعتذاره عن خوض الانتخابات المقبلة لرئاسة النادي الأهلي، مفضلًا الانسحاب بعد ثماني سنوات قضاها في رئاسة النادي، مؤكدًا أن اعتذاره لأسباب صحية.

وكان كابتن محمود الخطيب قد أصدر بيانًا بهذا الشأن، نشره الأهلي، وجاء فيه: "منذ ثماني سنوات، تعاهدنا مع جماهير النادي الأهلي وأعضائه، أن نعمل بإخلاص وبجهد ورؤية ليبقى الأهلي على القمة دائمًا، بتاريخه ومبادئه وبطولاته، وبنطوّر مستمر لمنشآته وخدمات أعضائه".

الخطيب يعتزر عن انتخابات الأهلي المقبلة، فيتو

وأوضح الخطيب في البيان أنه "على مدار دورتين انتخابيتين، تشرفت برئاسة مجلس الإدارة وبالعمل معكم، ومع زملائكم أعضاء المجلس السابق من أجل رفعة نادينا على كل المستويات الرياضية والاقتصادية والإدارية والإنشائية والخدمية والمجتمعية، فكان كل بناء أو تطوير، أو أي لقب أو بطولة في كل الألعاب، هو نتاج عمل مؤسسي وجهد جماعي، ووعي بمكانة وقيمة النادي الأهلي محليًا وإفريقيًا وعالميًا. فلكم كل الشكر والتقدير".

سر اعتذار الخطيب عن رئاسة الأهلي

وكشف رئيس النادي الأهلي عن سر اعتذاره في البيان قائلًا: "كما تعلمون، فقد حاولت عدة مرات أن أبتعد لفترة امتثالًا لنصيحة الأطباء، ولكن في كل مرة كانت المستجدات المتلاحقة تضطرني للعودة لمباشرة العمل اليومي؛ التزامًا بالمسئولية التي تم تكليفي بها من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وتقديرًا لثقة وطموحات جماهيره. واليوم أصبح من الضروري أن أستجيب لتوصيات الأطباء المشددة بأن أبتعد عن أي ضغوط".

رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، فيتو

وتابع الخطيب: "مع اقتراب الدعوة لانتخابات مجلس إدارة جديد في أقل من شهرين، أعلن من منطلق حرصي على النادي ومصلحته، ومن منطلق حرصي على صحتي، أنني لن أترشح مجددًا، مكتفيًا بما قضيت من سنوات، مؤكدًا على أن الفترة المقبلة هي مرحلة كاملة للمشاركة بالرأي أو المشورة، وليس لتولي أي موقع إداري جديد".

واختتم الخطيب بيانه قائلًا: "في النهاية، أناشد أعضاء النادي الأهلي الكرام، لحضور الجمعية العمومية القادمة المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 للمشاركة في كتابة مستقبل نادينا، أشكركم جميعًا وأتمنى لكم التوفيق في خطواتكم المقبلة ويبقى النادي الأهلي دائمًا شرفًا لكل منتمٍ إليه، ومصدرًا للفخر والريادة للرياضة المصرية ووطننا الحبيب مصر".

