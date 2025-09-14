القيمة السوقية للأهلي تقترب من 9 أضعاف فريق إنبي

تشهد مباراة الأهلي وإنبي المقرر لها الليلة ببطولة الدوري المصري فرقا شاسعا في القيمة السوقية لكل منهما بحسب موقع ترانسفير ماركت.

القيمة السوقية للأهلي وإنبي

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الأهلي 37,85 مليون يورو، في حين تبلغ القيمة السوقية لفريق إنبي 4,33 مليون يورو.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

ويدخل الأهلي مواجهة إنبي وهو في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، جمعها من انتصار وحيد وتعادلين، بينما تعرض للهزيمة مرة واحدة.

في المقابل، يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 8 نقاط، بعدما فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مواجهة واحدة.

ترتيب الدوري المصري

وانتزع الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز من أنياب المصري، بعدما حقق الأبيض الفوز علي الفريق البورسعيدي بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة للدوري.

وشهدت مباريات أمس السبت في اليوم الثاني للجولة السادسة من بطولة الدوري المصري فوز الزمالك على المصري البورسعيدي 3-0، وتعادل غزل المحلة ضد المقاولون العرب 1-1، وفاز حرس الحدود على الجونة 2-1، وفاز سيراميكا كليوباترا على سموحة 1-0.

وانتهت مساء الجمعة مباريات اليوم الأول في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري، والتي شهدت تحقيق البنك الأهلي الفوز الأول له بالدوري أمام بتروجيت 3-0 وخسر الإسماعيلي أمام زد 1-0، فيما حسم التعادل السلبي مباراة فاركو والاتحاد السكندري.

ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك أمام المصري

1- الزمالك 13 نقطة

2- المصري 11 نقطة

3- مودرن سبورت 10 نقاط

4- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

5- زد 9 نقاط

6- بتروجيت 9 نقاط

7- غزل المحلة 8 نقاط

8- بيراميدز 8 نقاط

9- إنبي 8 نقاط

10- حرس الحدود 8 نقاط

11- البنك الأهلي 7 نقاط

12- سموحة 7 نقاط

13- وادي دجلة

14- الجونة 6 نقاط

15- الأهلي 5 نقاط

16- الجيش 5 نقاط

17- الاتحاد 5 نقاط

18- الإسماعيلي 4 نقاط

19- المقاولون العرب 3 نقاط

20- فاركو نقطتان

21- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

