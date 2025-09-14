بيراميدز في تحدٍّ عالمي في كأس إنتركونتيننتال.. موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة.. طاقم أردني يدير المباراة.. عودة رمضان صبحي وغياب مصطفي فتحي

يستهل فريق بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا مشواره في كأس إنتركونتيننتال اليوم الأحد بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في الدور الأول لنسخة 2025.

مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي

ويشارك نادي بيراميدز في نسخته الأولى من بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بصفته بطل أفريقيا حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.

يذكر أن الفريق المتأهل من مواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي سيواجه نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا في مدينة جدة يوم ٢٣ سبتمبر الجاري في المرحلة الثانية، على لقب كأس القارات الثلاث.

مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

وتُوج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا 2024-2025 للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي 3-2 في مجموع مباراتي الدور النهائي، فحصد بطولته الأولى قاريا، وضمن تمثيل أفريقيا في كأس إنتركونتيننتال كما حجز مقعده لكأس العالم للأندية 2029.

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال والقناة الناقلة

ويلتقي فريقا بيراميدز وأوكلاند سيتي في التاسعة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، في الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ولن تذاع المباراة بأي قناة باستثناء موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، حيث تذاع مباريات البطولة بداية من دور ربع النهائي.

حكام مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

يدير مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في طاقم تحكيم بقيادة الحكم الأردني أدهم مخادمة، ويعاونه الثنائي الأردني محمد الكلاف المساعد الأول، ومواطنه أحمد الرالي الحكم المساعد الثاني، بينما الحكم الرابع الإماراتي عادل النقبي.

وعلى تقنية الفيديو الطاقم الإماراتي: محمد عبيد خادم، ويعاونه مواطنه عيسى خليفة، ويراقب أداء الحكام القطري جاسم الهليل.

ماذا يحدث حال انتهاء مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال بالتعادل؟

مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي، أكد مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والمسئول عن مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس الإنتركونتيننتال أنه طبقا للائحة البطولة وفي حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بأي نتيجة فسيتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وأوضح أنه إذا استمر التعادل خلال الشوطين الإضافيين، فسيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح من أجل حسم الفريق المتأهل للدور الثاني من البطولة.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

وتقرر أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الجديد الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي أوكلاند سيتي اللون الأصفر في الأبيض والجورب الأزرق، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.



وضع قميصي قائد وحارس بيراميدز في متحف الفيفا

طلب مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، القميص الخاص بقائد نادي بيراميدز وكذلك قميص حارس المرمى، للاحتفاظ به في متحف الفيفا تخليدا لمشاركة النادي بطل أفريقيا لأول مرة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويشارك نادي بيراميدز لأول مرة في بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بصفته بطل أفريقيا حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.

الفيفا يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة إنتركونتيننتال

كأس إنتركونتيننتال، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن الكرة الرسمية التي ستلعب بها مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال في نسختها الجديدة، والبداية بمواجهة بيراميدز وأوكلاند في الدور الأول من البطولة.

ومنح الاتحاد الدولي ناديي بيراميدز وأوكلاند عددا من كرات البطولة من إنتاج شركة "أديداس العالمية" راعي الفيفا، على أن يتدرب بها الفريقان اليوم وكذلك الإحماء غدا، بجانب المباراة ذاتها.



بيراميدز يتسلم شهادة النسخة الجديدة من كأس إنتركونتيننتال

وتسلم نادي بيراميدز شهادة المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، موقعة من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي.

وسلم مسئول الفيفا، الشهادة لنادي بيراميدز وتسلمها ممثلا عن النادي، المهندس عمر مدحت المدير التجاري، ومصطفى طنطاوي مدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي.

قائمة بيراميدز في مواجهة أوكلاند سيتي

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - محمد بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

مدرب بيراميدز

وقال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز: إنه سعيد بما وصل إليه النادي، وهذه المرحلة المهمة في مشواره واللعب في بطولة إنتركونتيننتال بصفته بطل القارة الأفريقية، وأنه متشوق بشدة لمواجهة أوكلاند سيتي وبداية مشوار تلك البطولة الكبيرة.

أضاف المدير الفنى خلال المؤتمر الصحفي أنه يرفض تماما نغمة الحديث عن أن المنافس النيوزيلندي فريق غير محترف والتقليل منه بهذا الشكل مرفوض لأنه فريق مميز يمتلك خبرة اللعب في هذه البطولة عدة مرات، كما أنه خاض معسكرا طويلا في الإمارات واستعد جيدا للقاء بيراميدز، ولذلك هو ليس بالفريق الضعيف والمباراة ليست سهلة.

تصريحات المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي

قال بول بوسا المدير الفني لنادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي إنه يعلم جيدا صعوبة المواجهة التي تجمع فريقه بنادي بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال كونه بطل قارة أفريقيا وأحد أهم أنديتها حاليا وأن الفريق يتمتع بالإمكانيات الكبيرة في صفوفه، وبالتالي المهمة ستكون غاية في الصعوبة أمام فريقه.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أنه تابع الفترة الأخيرة كاملة لبيراميدز، سواء معسكر الإعداد القوي أو اللقاءات الأخيرة في الدوري المصري وأصبح يعلم عنه كل شيء، وهو فريق يحاول فرض نفسه في الملعب من خلال الاستحواذ الكامل على الكرة.

وأوضح أن فريقه يمتلك خبرة كبيرة في مشاركات عديدة بكأس العالم للأندية والبطولات الكبرى وسيحاول الاستفادة من تلك الخبرات رغم قوة المنافس الممثل لقارة أفريقيا القوية والأكثر خبرة في مثل هذه المباريات، وأن فريقه استعد جيدا لتلك المواجهة الصعبة من خلال معسكر لعدة أيام في أبوظبي، وأكثر ما يقلقه هو الإرهاق خاصة أن بيراميدز يلعب على أرضه في حين استغرق أوكلاند قرابة ١٧ ساعة في رحلة طيران من أجل الوصول الإمارات ومنها إلى القاهرة.

