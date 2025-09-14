الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يحل فريق أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا ضيفا على بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، في الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال والقناة الناقلة 

ويلتقي فريقا بيراميدز وأوكلاند سيتي في التاسعة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، في الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ولن تذاع المباراة بأي قناة باستثناء موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، حيث تذاع مباريات البطولة بداية من دور ربع النهائي.

حكام مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

يدير مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في طاقم تحكيم بقيادة الحكم الأردني أدهم مخادمة، ويعاونه الثنائي الأردني محمد الكلاف المساعد الأول، ومواطنه أحمد الرالي الحكم المساعد الثاني، بينما الحكم الرابع الإماراتي عادل النقبي.

وعلى تقنية الفيديو الطاقم الإماراتي، محمد عبيد خادم، ويعاونه مواطنه عيسى خليفة، ويراقب أداء الحكام القطري جاسم الهليل.

مباراة بيراميدز أوكلاند سيتي

ويشارك نادي بيراميدز في نسخته الأولى من بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بصفته بطل أفريقيا حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.

يذكر أن الفريق المتأهل من مواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي سيواجه نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا في مدينة جدة يوم ٢٣ سبتمبر الجاري في المرحلة الثانية، على لقب كأس القارات الثلاث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي بيراميدز وأوكلاند سيتي إنتركونتيننتال كأس إنتركونتيننتال بيراميدز اوكلاند سيتي أوقيانوسيا

مواد متعلقة

متسلحا بالدفعة المعنوية بعد الفوز على الزمالك، وادي دجلة في مواجهة كهرباء الإسماعيلية

طلائع الجيش في مهمة صعبة أمام مودرن سبورت في الدوري المصري

الطريق إلى المجد، بيراميدز يتحدى أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

الكوكي يعاقب لاعبي المصري بعد الهزيمة من الزمالك

نبيل الكوكي يعتذر لجماهير المصري بعد ثلاثية الزمالك ويثير أزمة ركلة جزاء صلاح محسن

لأول مرة منذ بداية الموسم، رمضان صبحي في قائمة بيراميدز لمواجهة أوكلاند سيتي

أول تعليق من عبد الحميد بسيوني بعد خضوعه لجراحة في القلب

يورتشيتش يرفض نغمة التقليل من أوكلاند ويؤكد جاهزية بيراميدز لـ انتركونتيننتال (صور)

الأكثر قراءة

أبطال حرب أكتوبر حطموا أساطير العدو، علاء مبارك يستعين بتهديد السادات لإسرائيل

أخبار مصر: زيادة في الحج 80 ألف جنيه، قصة تزوير طبيبة طب شرعي تقرير وفاة أحمد الدجوي، حدث منتظر اليوم قد يشعل الشرق الأوسط

ليفربول يسعى للانفراد بقمة الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي اليوم

القاهرة تقترب من الـ 40 والصعيد يعود إلى "الجحيم"، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 11 صنفًا منها الطماطم والبطاطس والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري 20 جنيها وارتفاع 3 أصناف منها المكرونة

استثناءات بحكم مناصبها أو طبيعة عملها.. 8 فئات معفاة من الحصول على ترخيص السلاح (إنفوجراف)

النيابة العامة تسلم 200 كيلو ذهب للبنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

استثناءات بحكم مناصبها أو طبيعة عملها.. 8 فئات معفاة من الحصول على ترخيص السلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز التواجد أثناء غسل الميت دون سبب؟ تعرف على رأي الإفتاء

تفسير حلم الموت في المنام وعلاقته بسماع أخبار غير سعيدة

الإفتاء تواصل عقد مجالسها الإفتائية في المحافظات حول "صلاة الجماعة.. فضائل وأحكام" (صور)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads