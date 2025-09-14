أخبار مصر: زيادة في الحج 80 ألف جنيه، قصة تزوير طبيبة طب شرعي تقرير وفاة أحمد الدجوي، حدث منتظر اليوم قد يشعل الشرق الأوسط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

القبض على طبيبة طب شرعي زورت تقريرا عن وفاة أحمد الدجوي

كشف مصدر أمني، حقيقة ما تم تداوله على عدد من الصفحات وأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعى حول تقرير مزعوم منسوب صدوره إلى خبراء في الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعي تضمن التشكيك في واقعة انتحار أحمد الدجوي والادعاء على غير الحقيقة بأن وفاته جنائية.

انخفاض كبير بأسعار العمرة وزيادة 80 ألف جنيه في الحج، الغرف السياحية تكشف ما حدث

أكد إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، أن أسعار الحج في الموسم المقبل ستبقى كما هي مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن الجديد هذا العام هو طرح باقات إضافية بفنادق 5 نجوم، وهو ما قد يرفع تكلفة الحاج بنحو 80 ألف جنيه إضافية.

ردا على إعلان نيويورك، نتنياهو ينتظر اليوم الضوء الأخضر من أمريكا لضم أجزاء من الضفة الغربية

ذكر موقع "أكسيوس" أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيناقش خلال زيارته إلى تل أبيب إمكانية ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية.

اليوم، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين، ولمدة ثلاثة أشهر، عبر منصة “مصر الرقمية”.

القاهرة تقترب من الـ 40 والصعيد يعود إلى "الجحيم"، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الأحد وتوقعت أن يسود طقس حار رطب أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

سر انسحاب وحيد الكيلاني من الدفاع عن مروة يسري بعد الحكم عليها

أعلن الدكتور وحيد الكيلاني، المحامي بالنقض، انسحابه من هيئة الدفاع عن المعروفة إعلاميًا بـ"مروة بنت مبارك"، وذلك عقب صدور حكم بحبسها سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه.

فضيحة قد تدمره، 100 رسالة إلكترونية جديدة تدين الأمير أندرو بـ"ملفات إبستين" الجنسية

كشفت صحيفة بريطانية عن مصير مدمر للأمير أندرو، بسبب العثور عن أكثر من 100 رسالة إلكترونية سرية بقضية "ملفات إبستين" وتتم مراجعتها حاليًّا من قبل الكونجرس الأمريكي.

اليوم، آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

يختتم موقع التنسيق الإلكتروني خدمة تسجيل تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة بنظاميها الحديث والقديم اليوم الأحد، وذلك وفق الضوابط المقررة.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الأهلي وإنبي وظهور جديد لـ صلاح

تقام اليوم الأحد عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات والبطولات، أبرزها الدوري المصري وكأس الإنتركونتيننتال والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني.

الكتكوت انخفض إلى 20 جنيها، "منتجي الدواجن" يزف بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن

كشف ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن تشهد حاليًا انخفاضات ملحوظة نتيجة هبوط سعر الكتكوت من 55 جنيهًا إلى 20 جنيهًا فقط، أي بتراجع تجاوز 60%، مما انعكس مباشرة على سعر الكيلو في الأسواق.

بين العصا والجزرة، رسالة هامة من الشيخ حمد بن جاسم للقمة العربية الإسلامية الطارئة

وجه رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، رسالة للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الإثنين لبحث هجوم إسرائيل على قيادات "حماس" فيها.

اليوم، أولى جلسات دعوى مرتضى منصور ضد وزير الإسكان في سحب أرض الزمالك بـ 6 أكتوبر

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، اليوم الأحد، أولى جلسات نظر الدعوى رقم 84373 لسنة 79 قضائية المقام من مرتضى منصور ضد وزير الإسكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر بسبب سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر.

فجأة وما رضيش يعرف حد، سبب دخول تامر حسني المستشفى

كشف الشاعر الغنائي رمضان محمد، عن سبب دخول تامر حسني المستشفى مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه جمعته مكالمة بينه وبين نجم الجيل.

عقدة 8 سنوات ورقم قياسي عالمي، محمد صلاح يسعى لـ"ضرب عصفورين بحجر" أمام بيرنلي اليوم

تحمل مباراة ليفربول ضد بيرنلي والمرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" تحد جديد ونقطة فارقة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية.

البيت الأبيض يطلب 58 مليون دولار من الكونجرس لتعزيز الأمن بعد مقتل تشارلي كيرك

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من الكونجرس الأمريكي تخصيص 58 مليون دولار إضافية لتعزيز إجراءات الأمن لكل من السلطتين التنفيذية والقضائية، وذلك عقب مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

رغم توسله لوزارة الشباب، نادي الشرقية الرياضي مهدد بالظلام خلال ساعات

أكد مصدر مسؤول بنادي الشرقية الرياضي أن شركة كهرباء القناة أخطرت إدارة النادي بضرورة سداد مديونياته المتراكمة، التي تجاوزت 320 ألف جنيه، في موعد أقصاه اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وإلا ستتخذ الشركة إجراءاتها القانونية بفصل التيار الكهربائي عن النادي.

تنسيق الجامعات، اليوم آخر موعد لقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المعادلة

يختتم مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، قبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية)، وذلك بعد مد فترة التقديم حرصًا على إتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب لاستكمال أوراقهم وتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

الأهلي يبحث عن عودة الانتصارات أمام إنبي الليلة في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي، مساء اليوم الأحد، على إستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

نبوءة تحققت بـ"الكربون"، تشارلي كيرك تجاهل تحذيرا عن "قناص محترف" يخطط لقتله

حذر خبير أمني رفيع المستوى الناشط الأمريكي تشارلي كيرك من "احتمال بنسبة 100٪" لقتله إذا لم يتم اتخاذ تدابير السلامة اللازمة، قبل أيام من اغتياله في جامعة يوتا فالي.

