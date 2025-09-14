فجأة وما رضيش يعرف حد، سبب دخول تامر حسني المستشفى

كشف الشاعر الغنائي رمضان محمد، عن سبب دخول تامر حسني المستشفى مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه جمعته مكالمة بينه وبين نجم الجيل.

سبب وجود تامر حسني في المستشفى

و قال رمضان على صفحته بـ"فيس بوك" إن تامر حسني أخبره بأنه في المستشفى من أجل كسر في قدمه ويعالجه منذ فترة.

وأضاف: "تامر حسني ده حوار كبير بجد، بقى لنا فترة كبيرة بنتكلم وبنشتغل وعادي جدًّا نفس حماس وطاقة تيمو اللي بتخلي كل اللي حواليه يجتهدوا ويشتغلوا أكتر”.

وأضاف: “فجأه النهارده بكلمه يقول لي أنا في المستشفى، علشان في كسر في رجلي وبعالجه من فترة، ولا حد يعرف ولا قال ولا اشتكى ولا حب يدي طاقة سلبية للناس اللي بيكلموه”.

وتابع: “بجد إنسان جميل وفنان جميل وصعب جدًّا يتكرر وألف سلامة عليك ياتيمو”.

وأمس استجاب الفنان تامر حسني لمقترح معجبة، وقرر بناء على مقترحها إحداث نقلة نوعية في طريقة الغناء في حفلاته.

وقال نجم الجيل على صفحته بـ"فيس بوك": شُفت تعليق من بنت اسمها هالة الشناوي بتقترح إني أعمل حفلة يكون الحضور فيها جلوس زي الأوبرا وأغني أغانيَّ الرايقة أنا فعلًا فكرت يا هالة في كده وكمان إني أوزعها كلها مع أوركسترا كبيرة لأني بجد ببقى كتير نفسي أغني من غير حركة وتنطيط ورايح جاي وهيبرة نفسي أقدملكم حفلة كاملة زي طريقتي لما غنيت نسيانك صعب أكيد".

وأضاف:" شجعتيني يا هالة والله إيه رأيكم يا شباب ولا كله عايز يتنطط وزحمة وكده قولولي رأيكم".

أسعار حفل تامر حسني في الساحل الشمالي 26 سبتمبر

يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي يوم 26 سبتمبر الجاري ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا من بعد إحيائه مؤخرا لمجموعة حفلات غنائية مختلفة.

حفل تامر حسني في الساحل الشمالي

وكشفت الشركة المنظمة لحفل تامر حسني في الساحل الشمالي عن أسعار تذاكر حفل تامر حسني بالساحل الشمالي والتي تبدأ من 3500 جنيه وحتي 10 آلاف جنيه.

وكانت أغنية “حبك لو غلطة” للفنان تامر حسني من ألبومه الجديد “لينا معاد”، تصدرت قائمة تريند الموسيقى بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك عقب طرحها مؤخرًا.

وتمكن تامر حسني من تحقيق رقم قياسي بأغنيته “لو حبك غلطة”، التي وصلت مشاهداتها إلى ما يقرب من 16 مليون مشاهدة في شهر واحد.

