اقتصاد

الكتكوت انخفض إلى 20 جنيها، "منتجي الدواجن" يزف بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن

كشف ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن تشهد حاليًا انخفاضات ملحوظة نتيجة هبوط سعر الكتكوت من 55 جنيهًا إلى 20 جنيهًا فقط، أي بتراجع تجاوز 60%، مما انعكس مباشرة على سعر الكيلو في الأسواق.

 

اكتفاء ذاتي وتصدير للخارج

وأوضح الزيني، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي كامل من الدواجن، بل وتصدّر كميات منها إلى دول عربية وخليجية وآسيوية، وسط إقبال متزايد من الأسواق الخارجية على المنتجات المصرية.

الدواجن الخيار الأول أمام غلاء اللحوم

وأشار نائب رئيس الاتحاد إلى أن الفارق الكبير بين أسعار اللحوم الحمراء والدواجن يجعل الأخيرة هي الخيار الأول للمستهلك المصري، حيث وصل سعر اللحوم الحمراء إلى ما يعادل 12 ضعف سعر كيلو الدواجن.

توقعات باستقرار الأسعار

واختتم الزيني بتأكيد أن زيادة المعروض في الأسواق ستؤدي إلى استمرار استقرار أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، مع استبعاد حدوث أي زيادات جديدة.

