مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الأهلي وإنبي وظهور جديد لـ صلاح
مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات والبطولات، أبرزها الدوري المصري وكأس الإنتركونتيننتال والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني.
وتقام اليوم المواجهات التالية:
كأس الإنتركونتيننتال
بيراميدز × أوكلاند سيتي - 9 مساء | تطبيق شاهد
الدوري المصري
طلائع الجيش × مودرن سبورت - 5 مساء | أون سبورت 1
إنبي × الأهلي - 8 مساء | أون سبورت 1
كهرباء الإسماعيلية × وادي دجلة - 8 مساء | أون سبورت 2
الدوري الإنجليزي
بيرنلي × ليفربول - 4 عصرا | بي إن سبورت 1
مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد - 6:30 مساء | بي إن سبورت 1
الدوري الإسباني
سيلتا فيجو × جيرونا - 3 عصرا | بي إن سبورت 3
ليفانتي × ريال بيتيس - 5:15 مساء | بي إن سبورت 5
أوساسونا × رايو فابيكانو 7:30 مساء | بي إن سبورت 3
برشلونة × فالنسيا - 10 مساء | بي إن سبورت 1
الدوري الإيطالي
روما × تورينو - 1:30 ظهرًا
أتالانتا × ليتشي - 4 عصرًا
بيزا كالتشيو × أودينيزي - 4 عصرًا
ساسولو × لاتسيو - 7 مساء
ميلان × بولونيا - 9:45 مساء
الدوري الفرنسي
ليل × تولوز - 4 عصرا | بي إن سبورت 4
بريست × نادي باريس - 6:15 مساء | بي إن سبورت 4
ميتز × أنجيه - 6:15 مساء | بي إن سبورت 7
ستراسبورج × لوهافر - 6:15 | بي إن سبورت 6
باريس سان جيرمان × لانس - 6:15 مساء | بي إن سبورت 2
رين × ليون - 9:45 مساء |
