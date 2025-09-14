الأحد 14 سبتمبر 2025
اقتصاد

انخفاض كبير بأسعار العمرة وزيادة 80 ألف جنيه في الحج، الغرف السياحية تكشف ما حدث

أسعار العمرة والحج،
أسعار العمرة والحج، فيتو

أكد إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، أن أسعار الحج في الموسم المقبل ستبقى كما هي مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن الجديد هذا العام هو طرح باقات إضافية بفنادق 5 نجوم، وهو ما قد يرفع تكلفة الحاج بنحو 80 ألف جنيه إضافية.

 

عروض اقتصادية تقلل من تكلفة الحج

وأوضح عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بلدنا اليوم" الذي تقدمه إلهام صلاح، أن هناك خططًا لتوفير عروض اقتصادية متنوعة للحج، وهو ما يساهم في إتاحة فرص بأسعار أقل ويؤدي إلى انخفاضات كبيرة في بعض الرحلات.

أسعار العمرة ترتفع مؤقتًا في أغسطس وسبتمبر

وأشار إلى أن أسعار رحلات العمرة في شهري أغسطس وسبتمبر تشهد ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة الضغط الكبير على رحلات الطيران، خاصة بسبب عودة المدرسين وبكثافة الحجوزات السياسية في تلك الفترة.

 

استقرار وانخفاض متوقع في اسعار العمرة أكتوبر

وتابع عبد العال أن الوضع سيتغير مع دخول شهر أكتوبر، حيث ستشهد أسعار الطيران حالة من الاستقرار، مما ينعكس مباشرة على انخفاض أسعار رحلات العمرة.

