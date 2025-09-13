السبت 13 سبتمبر 2025
رياضة

عادل طعيمة لـ فيتو: أرفض قرار الخطيب لهذا السبب

عادل طعيمة
عادل طعيمة

علق عادل طعيمة، نجم النادي الأهلي السابق، على قرار  محمود الخطيب رئيس النادي بالاعتذار عن الاستمرار في رئاسة النادي وعدم الترشح في الدورة الانتخابية المقبلة داخل القلعة الحمراء.

وقال طعيمة في تصريحات خاصة لـ“فيتو”: “أرفض تماما وبشدة هذا القرار، فهذا ليس التوقيت المناسب لابتعاد الكابتن محمود الخطيب عن النادي، الأهلي يحتاج إلى استمراره على رأس النادي في الدورة القادمة، من أجل استلام الاستاد واستكمال باقي الإنجازات والبطولات في ظل رئاسته هو والمجلس المحترم”.

وأضاف: “أعتقد أن هذه الفترة تحديدا تحتاج إلى وجود الكابتن الخطيب ليدير هذا الملف الكبير، فاستمراره يضمن استقرار النادي، وهو ما تعود عليه جمهور وأعضاء الأهلي دائما”.

 

بيان اعتذار الخطيب عن الترشح في انتخابات الأهلي المقبلة

وجاء بيان الخطيب الذي نشره الأهلي أمس الجمعة، كالتالي: “منذ ثماني سنوات، تعاهدنا مع جماهير النادي الأهلي وأعضائه، أن نعمل بإخلاص وبجهد ورؤية ليبقى الأهلي على القمة دائمًا، بتاريخه ومبادئه وبطولاته، وبتطوّر مستمر لمنشآته وخدمات أعضائه”.

وأضاف البيان: “على مدار دورتين انتخابيتين، تشرفت برئاسة مجلس الإدارة وبالعمل معكم، ومع زملائكم أعضاء المجلس السابق - من أجل رفعة نادينا على كل المستويات الرياضية والاقتصادية والإدارية والإنشائية والخدمية والمجتمعية. فكان كل بناء أو تطوير، أو أي لقب أو بطولة في كل الألعاب، هو نتاج عمل مؤسسي وجهد جماعي، ووعي بمكانة وقيمة النادي الأهلي محليًا وإفريقيًا وعالميًا. فلكم كل الشكر والتقدير”.

وتابع: "كما تعلمون، فقد حاولت عدة مرات أن أبتعد لفترة امتثالًا لنصيحة الأطباء، ولكن في كل مرة كانت المستجدات المتلاحقة تضطرني للعودة لمباشرة العمل اليومي؛ التزامًا بالمسئولية التي تم تكليفي بها من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وتقديرًا لثقة وطموحات جماهيره. واليوم أصبح من الضروري أن أستجيب لتوصيات الأطباء المشددة بأن أبتعد عن أي ضغوط".


وقال: “مع اقتراب الدعوة لانتخابات مجلس إدارة جديد في أقل من شهرين، أعلن من منطلق حرصي على النادي ومصلحته، ومن منطلق حرصي على صحتي، أنني لن أترشح مجددًا، مكتفيًا بما قضيت من سنوات، مؤكدًا على أن الفترة المقبلة هي مرحلة كاملة للمشاركة بالرأي أو المشورة، وليس لتولي أي موقع إداري جديد”.

وأضاف: “في النهاية، أناشد أعضاء النادي الأهلي الكرام، لحضور الجمعية العمومية القادمة المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 للمشاركة في كتابة مستقبل نادينا، أشكركم جميعًا وأتمنى لكم التوفيق في خطواتكم المقبلة ويبقى النادي الأهلي دائمًا شرفًا لكل منتمٍ إليه، ومصدرًا للفخر والريادة للرياضة المصرية ووطننا الحبيب مصر".

