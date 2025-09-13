السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يعلن انعقاد الجمعية العمومية تحت إشراف قضائي كامل

الأهلي
الأهلي

كشف مجلس إدارة النادي الأهلي عن مراجعة كافة الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية «الاجتماع الخاص» المقرر له يوم الجمعة المقبل 19 سبتمبر الجاري، للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وأعلن الأهلي في بيان رسمي أنه حرصا من النادي على توفير أقصى درجات الشفافية والتنظيم الدقيق، وتيسير إجراءات التصويت لأعضاء الجمعية العمومية تم الاتفاق مع الجهة الإدارية على توفير إشراف قضائي كامل على عملية التصويت.

ووجه مجلس الإدارة الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية بالأهلي للحضور والمشاركة الفاعلة في “الاجتماع الخاص” يوم الجمعة المقبل؛ من أجل التصويت على اعتماد التعديلات الجديدة، بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025. كما ناشد النادي أعضاءه ضرورة تلبية الدعوة، والمساهمة في دعم الاستقرار المؤسسي وفق ما تقره لائحة النظام الأساسي.

 الأهلي يدعو أعضاءه للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبلة

وجه النادي الأهلي الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للحضور الجمعة المقبلة؛ للمشاركة الضرورية في «الاجتماع الخاص» لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025.

وناشد النادي الأهلي أعضاءه، بالعمل على تلبية الدعوة للتصويت على اللائحة، ودعم الاستقرار وفق ما يقرره النظام الأساسي للنادي الأهلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي أعضاء الجمعية العمومية بالأهلي

مواد متعلقة

شوط أول سلبي بين غزل المحلة والمقاولون العرب بالدوري

فحص طبي للاعب الأهلي لتحديد موقفه من مباراة إنبي في الدوري

كٌتيب يتضمن تعديلات لائحة النادي لأعضاء الأهلي

عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة المقاولون العرب في الدوري

بعد إعلانه رسميًا عدم الترشح لرئاسة النادي.. ماذا حقق الأهلي في عهد محمود الخطيب؟ (إنفوجراف)

أخبار الرياضة اليوم: محمود الخطيب يعلن عدم ترشحه لرئاسة الأهلي وموقف إدارة الأحمر من قرار بيبو، السر الخفي وراء الاعتذار، الزمالك يعلن قائمته لمباراة المصري بالدوري

اتحاد جدة يكتسح الفتح برباعية في الدوري السعودي

وي يتعادل سلبيا مع أسوان في دوري المحترفين

الأكثر قراءة

غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

التموين: بدء حذف 4 فئات من بطاقات الدعم واستثناء أصحاب السيارات من القرار

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على أخطر تاجر مخدرات بحدائق القبة (فيديو)

الديون وتخفيضها

الدوري السعودي، الهلال يتأخر أمام القادسية بهدف في الشوط الأول (فيديو)

البيضاء تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تسللوا لسرقته، القبض على 4 سودانيين أنهوا حياة شخص داخل شقته بالشوم في المعادي

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس، وهل علي إثم؟ الأزهر يجيب

هل حفظ القرآن الكريم فرض عين، وما فضله؟

متى تُصلّى صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads