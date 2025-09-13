الأهلي يعلن انعقاد الجمعية العمومية تحت إشراف قضائي كامل

كشف مجلس إدارة النادي الأهلي عن مراجعة كافة الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية «الاجتماع الخاص» المقرر له يوم الجمعة المقبل 19 سبتمبر الجاري، للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وأعلن الأهلي في بيان رسمي أنه حرصا من النادي على توفير أقصى درجات الشفافية والتنظيم الدقيق، وتيسير إجراءات التصويت لأعضاء الجمعية العمومية تم الاتفاق مع الجهة الإدارية على توفير إشراف قضائي كامل على عملية التصويت.

ووجه مجلس الإدارة الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية بالأهلي للحضور والمشاركة الفاعلة في “الاجتماع الخاص” يوم الجمعة المقبل؛ من أجل التصويت على اعتماد التعديلات الجديدة، بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025. كما ناشد النادي أعضاءه ضرورة تلبية الدعوة، والمساهمة في دعم الاستقرار المؤسسي وفق ما تقره لائحة النظام الأساسي.

الأهلي يدعو أعضاءه للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبلة

