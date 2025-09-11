الخميس 11 سبتمبر 2025
دورة تدريبية لمعلمي الرياضيات بسوهاج على المنهج الجديد للمرحلة الابتدائية

الدكتور محمد السيد
الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم

تابع الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج فعاليات الدورة التدريبية لموجهي أوائل ومعلمي مادة الرياضيات على مستوى المحافظة، الخاصة بالمنهج الجديد المطور لمادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي، والتي أقيمت بقاعة مدرسة صبري أبو حسين الرسمية للغات بسوهاج.

جاء ذلك بحضور عبد اللاه فاروق، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات، وأيمن محمد بدر، مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي، والدكتور الحسين محمد السيد، موجه عام مادة الرياضيات بديوان المديرية.

 

دورة تدريبية لمعلمي مادة الرياضيات على المنهج الجديد المطور للمرحلة الابتدائية بتعليم سوهاج

وأشار وكيل الوزارة خلال كلمته إلى أن هذه الدورة التدريبية تأتي في سياق خطة الوزارة لتمكين المعلمين من استخدام التقنيات الحديثة، وتطبيق معايير ومفاهيم المناهج المطورة لزيادة دافعية الطلاب وتحفيزهم على المشاركة الفعالة داخل الفصول، فضلًا عن تعزيز مهارات التفكير العليا والتعلم التعاوني لدى الطلاب، من خلال ممارسة عدد من الأنشطة التعليمية والعملية البسيطة التي تمكنهم من تحقيق أعلى مستوى من التفوق الدراسي.

