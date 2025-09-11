انطلاق المؤتمر العلمي الأول لرابطة أطباء سوهاج للغدد الصماء والسكر (صور)

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الأول لرابطة أطباء سوهاج للغدد الصماء والسكر، بالتعاون مع نقابة الأطباء بسوهاج، والذي تستمر أعماله على مدار يومين، بمشاركة واسعة من أساتذة الغدد الصماء والسكر من مختلف الجامعات المصرية والمستشفيات المتخصصة.

انطلاق المؤتمر العلمي الأول لرابطة أطباء سوهاج للغدد الصماء والسكر

وأكد الدكتور خالد يوسف الزهري، رئيس المؤتمر، أن الفعاليات تركزت على استعراض أحدث التطورات في تشخيص وعلاج أمراض الغدد الصماء والسكر، من خلال مناقشة العديد من الحالات الإكلينيكية التي يواجهها الأطباء يوميًا، إلى جانب الاطلاع على أحدث الأدلة الإرشادية العالمية في هذا المجال.

وأضاف خالد أن المؤتمر تميز بتبادل الخبرات بين مختلف التخصصات الطبية، حيث تضمنت الجلسات العلمية مناقشات مشتركة مع تخصصات الجراحة، وأمراض الدم، والنساء والتوليد، والمخ والأعصاب، بما يعزز التكامل بين التخصصات في خدمة المريض.

وأشار رئيس المؤتمر إلى أن برنامج غدٍ الجمعة يتضمن ثلاث ورش عمل متخصصة، الأولى حول اضطرابات البلوغ، والثانية حول آليات استخدام الإنسولين، والثالثة ورشة عملية شاملة لتشخيص أمراض الغدة الدرقية باستخدام الموجات الصوتية، بمشاركة عشرات الأطباء للتدريب العملي على هذه التقنية.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في إطار حرص رابطة أطباء سوهاج للغدد الصماء والسكر على مواكبة المستجدات العلمية الحديثة، وتطوير مهارات الأطباء، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور نخبة من القيادات الطبية الدكتورة تضم أسماء بارزة من الجامعات المصرية، من بينهم الدكتور ولاء أنور من جامعة أسيوط، والدكتور تامر الشربيني جامعة الإسكندرية، والدكتور محمود عزت جامعة الأزهر، الدكتور مجاهد أبو المجد جامعة الزقازيق إلى جانب نخبة من كبار الأساتذة، منهم الدكتور نائل عبد الحميد، والدكتور علي طه القرياتي، والدكتور كمال الشرقاوي، والدكتور طه أحمد صفوت، وعدد كبير من الأساتذة من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

