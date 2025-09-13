السبت 13 سبتمبر 2025
مدير أوقاف الإسكندرية يترأس لجان اختبارات القبول بالمركز الثقافي

الدكتور نجاح عبدالرحمن
الدكتور نجاح عبدالرحمن راجح، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية

 ترأس الدكتور نجاح عبدالرحمن راجح، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم السبت، لجان اختبارات القبول بالمركز الثقافي بمحرم بك بمسجد الإمام محمد عبده، وذلك للوقوف على سير عملية الاختبارات والاطمئنان على توافر معايير النزاهة والشفافية في اختيار المتقدمين.

جاء ذلك بحضور وعضوية الدكتور إبراهيم سند الشيخ، أستاذ النحو والصرف بكلية دار العلوم جامعة المنيا وعميد المركز الثقافي بمحرم بك، والدكتور أمين شاكر، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو هيئة التدريس بالمركز، والشيخ وسام على كاسب، مدير المتابعة بمديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ فرج أبو السعود، مفتش المتابعة بمديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ عبد الوهاب محمد عبد المطلب، مدير إدارة أوقاف محرم بك، والشيخ أحمد الشرقاوي، مفتش بإدارة أوقاف محرم بك، والدكتور إبراهيم وهبة، إمام وخطيب بإدارة أوقاف محرم بك وعضو هيئة التدريس بالمركز، والشيخ أيمن فراج، إمام وخطيب بإدارة أوقاف وسط وعضو هيئة التدريس بالمركز.

وفي تصريح له، أكد  الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، أن الهدف من هذه الاختبارات هو انتقاء أفضل العناصر القادرة على أداء رسالة الإسلام الوسطية، والدفع بهم كخطباء وواعظات بالمساجد بعد اجتيازهم للاختبارات المعدة لذلك.

وأكد أن أحد أهم أهداف المركز، نشر الثقافة الإسلامية، وتعزيز الفهم الصحيح للدين، وتقديم الصورة الحقيقية للإسلام، بعيدًا عن الأفكار المتطرفة المغلوطة.

وفي لفتة إنسانية راقية تُجسد المعاني الحقيقية للمسؤولية قام مدير المديرية باختبار شخص من ذوي الهمم، حيث بادر بالخروج إليه واختباره بنفسه.

