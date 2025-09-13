خصومات غامضة لكارت الكهرباء مسبق الدفع تثير الغضب، والنشطاء: المشكلة مستمرة ومفيش حل

كارت العداد مسبق الدفع، أثارت الخصومات على كارت شحن الكهرباء، في العدادات مسبق الدفع، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الخصومات الغامضة التي تتم من خلال الكارت، دون معرفة السر في هذه الخصومات التي تتم، برغم عدم وجود أقساط أو مديونيات على الكارت في العداد مسبق الدفع.

خصومات كارت شحن الكهرباء تثير الغضب

وتصدرت خصومات كارت شحن الكهرباء للعداد مسبق الدفع تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وشغل البحث عن هذه الخصومات غير المعروفة بال المصريين، وظهرت واضحة من خلال مؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل".

مشكلة خصومات كارت الكهرباء مسبق الدفع، فيتو

تفاعل العديد من المصريين مع مشكلة خصومات كارت الكهرباء مسبق الدفع، البعض يتساءل عن سر الخصومات الغامضة، وآخرون أرجعوا ذلك إلى شحن كارت الكهرباء في شركات الدفع وخارج شركة الكهرباء.

وعبر الناشط معتز عبده عن اندهاشه من خصومات كارت الكهرباء مسبق الدفع، فقال: "لما بشحن كارت الكهربا بيطلع عليا سداد أقساط بمبلغ ٢٠٠ جنيه، وأنا أصلًا العداد كنت مدخله كاش، لما روحت سألت فى شركة الكهرباء بيقولو دى مديونية بسبب فرق شحن نتيجة أني بشحن من خارج الشركة! وباقى شركات الدفع زى فورى مجددتش السيستم. هل الكلام ده معقول؟ وخاصة أنه تكرر مع شخص آخر نفس الشيء.. ماذا نفعل".

وعلق البلوجر عبد الرحمن أشرف قائلًا: "شحنت كارت الكهرباء وطلع فيه أقساط ١٨٠ جنيه.. ومش عارف أقساط ايه حد عنده معلومه عن أقساط أيه أو حصل معاه قبل كده.. معنديش أقساط ولا سلف كل شهر كده".

مديونيات الكارت مسبق الدفع

وقالت الناشطة ياسمين علي: "أنا شحنت كارت الكهرباء وطلع فيه مديونية بـ 170 ومفيش أقساط على العداد القسط خلص في شهر يناير الماضي، والجيران فيه ناس جالها مديونية 170 وناس جالها مديونية 250 ومش عارفين إيه المديونية دي وبتاعت إيه".

خصومات كارت الكهرباء مسبق الدفع، فيتو



وعلق البلوجر حسن عبد الرحمن، قائلًا: "ليا اكثر من سنه باشحن بمبلغ ٤٠٠ جنيه وأول ما أضع الكارت في العداد بيظهر الرصيد ٢٧٠ جنيه، وشركة الكهربا بتخصم منى كل شهر ١٣٠ جنيه علنى، ولما روحت شبكة الكهربا استفسر معظم الموظفين مش عارفين السبب أيه ورد أحدهم وقال العداد عليه أقساط وطبعًا الكلام ده غير صحيح لأنى كنت دافع ثمن العداد كاش سنة ٢٠١٦، يعنى من أكتر من ٦ سنين".

أما الناشط محمد أحمد سعيد فعلق على المشكلة قائلًا: "العداد بتاعى ليس عليه أى مديونية وكمان مبستلفش وبشحن قبل الشحن ما يخلص، وكل شهر أشحن يقولوا ليّ عليك 63 جنيه خصومات عايز أعرف بتوع إيه...".

وعلق البلوجر ياسر علي عبد الله على أزمة خصومات كارت الكهرباء لـ العداد مسبق الدفع فقال: "نفسي أفهم كل ما أشحن الكارت يقولوا ليّ عليك مديونيه ٢٠٠ جنيه، ومره ٣٠٠ جنيه، مع العلم إني مش قاعد في الشقة أكثر من ١٥ يوم".

بينما عبر الناشط محمد ماهر عن تعجبه فقال: "شحنت لقيت نازل عليا مبلغ ٧٥٠ جنيه خصومات مش عارف بتوع إيه!".

سر خصومات كارت الكهرباء مسبق الدفع

كما عبر البلوجر أيمن علي الطوايلة عن استغرابه من خصومات كارت شحن الكهرباء، فقال: "مش فاهم حاجة أشحن بمبلغ 100 أجد 16 جنيه رصيد والباقي مديونية هو انتم في الكهرباء بتعملوا مديونية على الناس بدون ما نعرف".

أما الناشط كامل رمضان الشيخ فقال: "أنا مركب عدادات كودية كاش مش قسط ومع ذلك كل شهر بتتخصم مبالغ مش عارف أسبابها مع العلم انى باشحن الكارت بمجرد اللمبه الزرقاء متنور".

خصومات كارت الكهرباء مسبق الدفع تثير الغضب، فيتو



وعلق البلوجر محمد رضوان قائلًا: "حاجة غريبة فعلًا عندي ظهر أقساط ٧٠ جنيه مش فاهم بتوع إيه.. ومنعا للشك المفروض يوضحوا للمواطنين ولا أي حاجه الواحد يعرف بيها فلوسه بتروح فين"، وقال البلوجر محمد محمد: "أنا عندي عداد كهرباء بكارت كنت بدفع رسوم نظافة 20 جنيه اكتشفت الشهر ده أنها أصبحت 60 جنيه مع أن فيه شقق في نفس العقار الخصومات 20 جنيه فقط!".

وعبر الناشط حسام مجدي عن المشكلة في خصومات الكارت فقال: "أمس كان العداد فيه 60 جنيه، اليوم الصبح فصل أروح أشحن يقولون إن عليّ مبلغ 350 جنيه مستحقات.. أزاى مش فاهم دى فلوس إيه، ممكن الإفادة بالظبط المبلغ ده أيه أصل مستحيل 6 ساعات أسحب بالسالب 350 جنيه، نفترض أن العداد سحب بالسالب وهو كان فيه 60 جنيه، الرجاء من الشركة القابضة لكهرباء مصر التوضيح".

وقال البلوجر عبد الرؤوف عبد المجيد: "فيه حاجة غريبة حصلت عند شحن كارت الكهرباء كان على الكارت مديونية مع إني مسدد كل أقساط العداد مسبق الدفع ودافع الفواتير، لكني فوجئت بمديونية 170 جنيه، ولما سألت في الشركة قالوا لي لأنك بتشحن الكارت خارج شركة الكهرباء.. هل ذلك الأمر صحيح وماذا نفعل، إذا كان الأمر كذلك أوقفوا التعامل من شركات الدفع ويكون التعامل مع شركة الكهرباء فقط.. الأمر غريب؟!".

