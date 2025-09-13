نوتوهارا والعرب.. حقائق صادمة!

عاش الياباني نوبوأكي نوتوهارا سنوات بين العرب، فلما غادرهم كتب كتابه "العرب: وجهة نظر يابانية"، وقد جاءت شهادته جارحة لكنها كاشفة، فهي تضع الإصبع على مواطن ضعف مزمنة لم تفلح الشعارات في إخفائها.

رأى نوبوأكي نوتوهارا أن الدين يملأ الأفق خطابًا وتعليمًا، لكنه لم يردع الفساد، وأن الشوارع مكدسة بالتوتر، والوجوه مشدودة بعدوانية صامتة، وأن المواطن حين يسيء إلى الممتلكات العامة يتوهم أنه يضر الحكومة لا نفسه، فيكشف بذلك عن خلل في إدراكه لمعنى المسئولية.



لكن المعضلة الأعمق التي لمسها نوبوأكي نوتوهارا لم تكن في السلوك وحده، بل في طريقة التفكير؛ العرب عندهم أسرى الماضي يرددون ما اكتشفه الأجداد، بينما أمم أخرى تضيف كل يوم لبنة جديدة في صرح الحضارة الإنسانية.

فكيف يمكن لأمة أن تتغنى بتاريخها العريق ثم تعجز عن إنتاج حاضر يليق به؟ وكيف يستقيم أن نرفع شعار الكرامة بينما تضعنا مؤشرات الشفافية والديمقراطية في أدنى المراتب؟



نوبوأكي نوتوهارا تساءل بدهشة: لماذا يكثر العرب من ترديد كلمة ديمقراطية، وهم يعيشون في أنظمة لا تسمح إلا بهوامش محدودة من الحرية؟ وكيف لشعوب عانت من الاستعمار والعنصرية أن تمارس التمييز فيما بينها، فتجعل من العرق أو الطائفة أو حتى المنطقة معيارًا للتفاضل؟

وأي مفارقة أكبر من شعوب غنية بالموارد والثروات الطبيعية، لكنها متأخرة عن اليابان – ذلك البلد الفقير بالموارد – في البحث العلمي، والتعليم، والتنمية، والإنتاج الصناعي؟



إن ما دوّنه الكاتب الياباني ليس حكمًا قاطعًا، بل صرخة استفهام أمام واقع متناقض: أمة تملك كل مقومات النهضة من موقع استراتيجي وثروات هائلة وإرث حضاري عظيم، لكنها لم تنجح في تحويلها إلى نهضة شبيهة بما أنجزته اليابان في نصف قرن.

فهل المشكلة في الحكومات التي تضحك على شعوبها؟ أم في الشعوب التي لم تحسم معركتها مع الجهل والتواكل؟ أم أن العيب في العقلية التي ما زالت أسيرة ثنائية الشرف والعار أكثر من التزامها بالعدل والشفافية؟



الأسئلة تظل معلقة، لكن المؤكد أن شهادة نوتوهارا لا ينبغي أن تُرفض جملة ولا أن تُقبل على علاتها، بل أن تُقرأ كمرآة صادقة تعكس جانبًا من الواقع. فهل نملك الشجاعة للنظر في هذه المرآة دون أن نكسرها، ونحوّل النقد الخارجي إلى طاقة إصلاح بدل أن نكتفي بالاستياء منه؟

تُرى هل لو حافظ العرب على تراثهم وتفوقهم الحضاري واستثمروا مواردهم هل كان يمكن لإسرائيل أن تتجرأ على استباحة أراضيهم دولة بعد أخرى؟! ما قاله نوبوأكي نوتوهارا وجدناه عيانا بيانا أثناء أحداث يناير 2011.

