أخبار مصر

جامعة القاهرة تنظم أول دورة تدريبية وورشة عمل في التصوير الفوتوغرافي التوثيقي

أول ورشة عمل فى التصوير
أول ورشة عمل فى التصوير الفوتوغرافي التوثيقي بجامعة القاهرة
 نظمت إدراة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بـجامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أول دورة تدريبية وورشة عمل ضمت 50 طالبا وطالبة من مختلف الكليات، في مجال التصوير الفوتوغرافي الوثائقي بعنوان: "جامعة القاهرة أقدم وأعرق الجامعات"، والتي أعدتها ونفذتها الدكتورة ريهام أحمد زكي الأستاذ المساعد بقسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة.

أول ورشة عمل فى التصوير الفوتوغرافي التوثيقي بجامعة القاهرة 
أول ورشة عمل فى التصوير الفوتوغرافي التوثيقي بجامعة القاهرة 

 

 وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتنمية مهاراتهم الإبداعية للطلاب، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة متكاملة تُتيح صقل المواهب الشابة في مختلف المجالات، ومنها فنون التصوير الصحفي والتوثيقي.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بالأنشطة الطلابية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتحرص دائمًا على تنويع هذه الأنشطة لتشمل المجالات الثقافية والفنية والعلمية، مشيرًا إلى أن إطلاق دورة التصوير الفوتوغرافي لأول مرة بالجامعة تعكس حرص إدارة الجامعة على صقل مهارات الطلاب، وإتاحة الفرصة أمامهم لإبراز مواهبهم، بما يسهم في إعداد خريج متكامل قادر على المنافسة والإبداع.

أول ورشة عمل فى التصوير الفوتوغرافي التوثيقي بجامعة القاهرة 
أول ورشة عمل فى التصوير الفوتوغرافي التوثيقي بجامعة القاهرة 

 

 ومن جهتها، أوضحت الدكتورة ريهام أحمد زكي، الأستاذ المساعد بقسم الإعلام التربوي بجامعة القاهرة، والمسئولة عن تقديم الدورة وتنفيذها، أن التدريب جمع بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي، مما اتاح للطلاب فرصة حقيقية لاكتشاف قدراتهم الفنية وصقل خبراتهم العملية في مجال التصوير، مضيفًة أنه تم تدريب 50 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وقاموا بتصوير كافة كليات الجامعة ومبني القبة ودار الضيافة والمكتبة المركزية القديمة والجديدة وملاعب الجامعة وشوارعها.

وقد شارك في تنظيم الدورة والورشة نجلاء السيد مسئول نشاط الصحافة بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وأحمد البربري الأخصائي الثقافي.

