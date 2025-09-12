بـ9 لاعبين، بايرن ليفركوزن يحقق أول انتصاراته بالدوري الألماني على حساب آينتراخت فرانكفورت (فيديو)

فاز فريق باير ليفركوزن على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3-1 والتي أقيمت على أرضية ملعب باي أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الألماني.

وأحرز هدفي بايرن ليفركوزن أليكس جريمالدو في الدقيقة 10.

بينما أضاف الهدف الثاني باتريك شيك في الدقيقة 45+4 مع نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء.

وأضاف الهدف الثالث لبايرن ليفركوزن أليكس جريمالدو في الدقيقة 8+90.

وأحرز هدف آينتراخت فرانكفورت كان أوزون في الدقيقة 52.

وأشهر الحكم الكارت الأحمر لكلا من؛ روبرت أندريش و حزقيال فرنانديز لاعبا بايرن ليفركوزن.

وقدم آينتراخت فرانكفورت عروضًا قوية منذ انطلاق الموسم، حيث حقق فوزين متتاليين حصد بهما 6 نقاط كاملة، البداية جاءت بانتصار كبير على فيردر بريمن برباعية مقابل هدف، قبل أن يواصل عروضه القوية بالفوز على هوفنهايم بثلاثة أهداف لهدف.



بينما تعرض باير ليفركوزن للخسارة في الجولة الافتتاحية أمام هوفنهايم بهدفين لهدف، ثم تعادل بصعوبة أمام فيردر بريمن بثلاثة أهداف لكل فريق.

ويعد هذا اللقاء هو الأول للمدرب الجديد كاسبر هيولماند، الذي تولى المهمة مؤخرًا خلفًا للهولندي تين هاج.



الإحصائيات التاريخية للمواجهات بين الفريقين تميل لصالح ليفركوزن، حيث تمكن من حسم آخر خمس مباريات ضد فرانكفورت لصالحه.

