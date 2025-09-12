أخبار الفن اليوم:" وفاة الفنان السوري داوود رضوان..عمرو دياب يتصدر ترشيحات جوائز الموسيقى الإفريقية AFRIMA..كريم مغاوري يكشف سبب تدهور حالته الصحية

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية ومن أبرزهم كـ الأتي

كشف الفنان كريم مغاوري عن تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة، بعد خضوعه لأربع عمليات جراحية خلال الشهرين ونصف الماضيين، شملت؛ فتق في الحجاب الحاجز، تسليك معدة، قص معدة، وتحويل مسار.

وأوضح مغاوري، في تصريحات له من خلال فيس بوك، أن طبيبه المعالج وضع له برنامجًا غذائيًا متكاملًا مع جدول للسوائل والفيتامينات لمدة 3 أشهر، إلا أنه لم يلتزم به على الإطلاق، قائلًا: “لا كنت باكل ولا بشرب ولا باخد الفيتامينات”.

أصدر المكتب الإعلامي للفنانة الكويتية حياة الفهد بيانا بشأن وضعها الصحي وذلك بعد انتشار أنباء مغلوطة في الساعات الماضية.

وأكد البيان أن حياة الفهد ما زالت في غرفة العناية المركزة بالكويت ولم تسافر إلى لندن كما أشيع في الساعات الماضية.

وما زالت الفنانة الكويتية حياة الفهد، تعاني من تبعات إصابتها بجلطة في المخ، حيث ترقد حاليًا بأحد المستشفيات بالكويت، تحت متابعة طبية دقيقة.

أعلنت إدارة جوائز الموسيقى الإفريقية AFRIMA Awards عن ترشيح النجم عمرو دياب للفوز بأربعة جوائز موسيقية في عام 2025.

وتصدر الهضبة قائمة الترشيحات على جوائز مطرب العام في إفريقيا، وأفضل مطرب بوب إفريقي، وأفضل مطرب شمال إفريقي، بالإضافة إلى جائزة ألبوم العام.

يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي يوم 26 سبتمبر الجاري ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا من بعد إحيائه مؤخرا لمجموعة حفلات غنائية مختلفة

وكشفت الشركة المنظمة لحفل تامر حسني في الساحل الشمالي عن أسعار تذاكر حفل تامر حسني بالساحل الشمالي والتي تبدأ من 3500 جنيه وحتي 10 آلاف جنيه.

وكانت أغنية “حبك لو غلطة” للفنان تامر حسني من ألبومه الجديد “لينا معاد”، تصدرت قائمة تريند الموسيقى بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك عقب طرحها مؤخرا.

كشف الفنان السوري وائل زيدان عن تفاصيل بداياته الفنية وعلاقته بشقيقه النجم الكبير أيمن زيدان، واصفًا إياه بـ”صانع النجوم” في الدراما السورية.

وخلال لقائه في برنامج “كيد النساء”، أوضح وائل أن أيمن لعب دورًا محوريًا في إطلاق نجومية عدد من أبرز فناني سوريا، من بينهم باسم ياخور، وأيمن رضا، وسامر المصري، والفنانة المعتزلة نورمان أسعد، وذلك عبر سلسلة الأعمال الكوميدية الشهيرة “عيلة 5 نجوم” و*“عيلة 6 نجوم”* و*“عيلة 7 نجوم”* و*“عيلة 8 نجوم”* التي قدمها منتصف التسعينيات حين كان مديرًا لشركة “شام الدولية”.

علق الفنان محمد فاروق شيبا علي إخلاء سبيله، وذلك بعد إلقاء القبض عليه بقضية نشر شائعات هدفها تكدير السلم العام، والذي تم ضبطه عقب قيامه بنشر فيديو يدعي فيه أنه اكتشف عند تجديد رقمه القومي أنه ميت منذ 3 أشهر.

وأوضح “شيبا” من خلال حسابه الشخصي علي فيس بوك:" إنه أخيرًا تمكن من استخدام هاتفه، موجّهًا الشكر لأصدقائه الذين وقفوا بجانبه دون ذكر أسمائهم، احترامًا لرغبتهم في الخصوصية، كما خص بالشكر الدكتور أشرف زكي وصديقه حمادة صميدة على دعمهم خلال الفترة الماضية.

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق وفاة الفنان السوري داوود رضوان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت نقابة الفنانين: "تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان القدير المطرب داوود رضوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كشفت هبة زوجة المخرج الكبير جمال عبد الحميد، آخر تطورات حالته الصحية بعد نقله للمستشفى عقب تعرضه إلى إغماء مفاجئ أدى إلى إصابته بجرح كبير.

وقالت زوجة جمال عبد الحميد في تصريح خاص لـ"فيتو": إن حالة زوجها الصحية أصبحت في تحسن بالوقت الحالي، مشيرة إلى أنه خرج من المستشفى بعد خياطة الجرح الذي أصيب به في رأسه 17 غرزة.

