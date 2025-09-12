كريم مغاوري يكشف سبب تدهور حالته الصحية

كشف الفنان كريم مغاوري عن تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة، بعد خضوعه لأربع عمليات جراحية خلال الشهرين ونصف الماضيين، شملت؛ فتق في الحجاب الحاجز، تسليك معدة، قص معدة، وتحويل مسار.

تطورات الحالة الصحية لكريم مغاوري

وأوضح مغاوري، في تصريحات له من خلال فيس بوك، أن طبيبه المعالج وضع له برنامجًا غذائيًا متكاملًا مع جدول للسوائل والفيتامينات لمدة 3 أشهر، إلا أنه لم يلتزم به على الإطلاق، قائلًا: “لا كنت باكل ولا بشرب ولا باخد الفيتامينات”.

وأضاف أنه نتيجة لذلك تعرض لحالات دوار متكررة وسقط أكثر من مرة، إلى أن تدهورت حالته الصحية وتم نقله إلى قسم العناية المركزة، مشددًا على أن السبب لم يكن العمليات نفسها وإنما إهماله في اتباع التعليمات الطبية.

وختم كريم مغاوري حديثه قائلًا: “قدر الله وما شاء فعل.. والحمد لله، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء".

