تطورات الحالة الصحية للمخرج جمال عبد الحميد

كشفت هبة زوجة المخرج الكبير جمال عبد الحميد، آخر تطورات حالته الصحية بعد نقله للمستشفى عقب تعرضه إلى إغماء مفاجئ أدى إلى إصابته بجرح كبير.

آخر تطورات الحالة الصحية لجمال عبد الحميد

وقالت زوجة جمال عبد الحميد في تصريح خاص لـ"فيتو": إن حالة زوجها الصحية أصبحت في تحسن بالوقت الحالي، مشيرة إلى أنه خرج من المستشفى بعد خياطة الجرح الذي أصيب به في رأسه 17 غرزة.

كان المخرج جمال عبد الحميد قال في تصريحات سابقة: إن الفنانتين نبيلة عبيد ونادية الجندي كانتا مرشحتين لبطولة مسلسل ريا وسكينة قبل عبلة كامل وسمية الخشاب.

وأشار عبد الحميد، خلال لقائه مع ياسمين عز في برنامج كلام الناس، إلى أن الورق في البداية كان بدون أسماء ممثلات، فاختار عبلة كامل وذهب لها بالورق ولم تكن راغبة فيه حتى أن إقناعها، مبينا أن الشركة المنتجة للعمل كانت مرشحة نبيلة عبيد ونادية الجندي للعمل، لكنهما اعتذرتا.

وكشف عبد الحميد خلال اللقاء، عن خضته عند لقائه الأول بـ محمود المليجي، قائلا: "والدي كان بيعمل أعمال وكنت بروح معاه وبتفرج، وفي مرة كان في عمل بيتعمل، ودخلت جوة وشفت “المليجي في الكواليس” وحضنته من حبي فيه لأنه ممثل عبقري، كنت وقتها عندي 20 سنة، وهو ممثل من المهمين جدا في تاريخ مصر".

