انطلاق تصوير فيلم "إيجي بست" لـ أحمد مالك وسلمى أبو ضيف

بدأ الفنان أحمد مالك تصوير أول مشاهد فيلم “إيجي بست”، بأحد الأستوديوهات الخاصة بالقاهرة، والذي تشاركه البطولة الفنانة سلمي أبو ضيف.

ومن المفترض أن يتم الانتهاء من تصوير العمل خلال ستة أسابيع، حتى يعرض الفيلم بموسم رأس السنة السينمائي

إيجي بست، من بطولة النجوم أحمد مالك وسلمى أبو ضيف، ومغني الراب مروان بابلو في أولى تجاربه التمثيلية، العمل من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبد المنعم.

قصة مؤسسي موقع إيجي بست

وفيلم إيجي بست مستوحى من أحداث حقيقية تروي قصة مؤسسي موقع إيجي بست، أحد أشهر مواقع قرصنة الأفلام في العالم العربي، يأخذ الفيلم الجمهور في رحلة عميقة داخل عالم القرصنة الرقمية، متتبعًا قصة صديقين منذ الطفولة في حي المرج بالقاهرة.

يذكر أن الفنان أحمد مالك ظهر مؤخرًا بأحد اللقاءات المصورة، وتحدث عن علاقته بأصدقائه الفنانين، ومن بينهم الفنانة تارا عماد

وصرح أحمد مالك بأن صداقته مع تارا تعود إلى سنوات طويلة منذ بداياتهما المهنية، مؤكدًا أن العلاقة كانت دائمًا أفلاطونية وخالية تمامًا من أي طابع رومانسي.

وأضاف أن تارا تمثل له دعمًا وسندًا حقيقيًا، مشيدًا بشخصيتها وروحها المميزة، ومشيرًا إلى أنها تمتلك “روحا جميلة ونورًا داخليًا”وهو ما شعر به عندما عمل معها للمرة الأولى.

