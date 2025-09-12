وفاة المطرب السوري داوود رضوان
أعلنت نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق وفاة الفنان السوري داوود رضوان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وقالت نقابة الفنانين: "تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان القدير المطرب داوود رضوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وشارك الفنان السوري الراحل داوود رضوان في عدد من المهرجانات منها: مهرجان قرطاج في تونس، ومن أبرز أعماله ولعتني ياهوا ويا دايرتي.
