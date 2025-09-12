أخبار الاقتصاد اليوم..ارتفاع أسعار الزيوت.. مشروعات جديدة بـ "القابضة للأدوية".. الدولار يستعيد قوته أمام الجنيه اليوم الجمعة 12- 9- 2025

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية، برئاسة محمد محمود حسين المدير العام، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع مطار القاهرة الدولي، والإدارة العامة للبحث الجنائي بمطار القاهرة وقرية البضائع، من إحباط محاولة تهريب (104) أقراص من مخدر الإكستازي، وفقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة للانتقال إلى السوق الرئيسي في البورصة المصرية يعد نموذجًا.

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية يحقق مزايا عديدة لكنه يتطلب تخطيطا محكما وضمانات كاملة وتيسيرات ضريبية لتجنب انفلات أسعار العلاج وضمان توفير الرعاية الصحية لجميع فئات الشعب بغض النظر عن القدرات المالية

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، أمس، وذلك على هامش زيارته الأخيرة لشركة العبوات والمستلزمات الطبية، بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.

يمر سوق الدواجن بمرحلة استقرار نسبي، إذ تشهد أسعار الدواجن انخفاضات وارتفاعات يومية دون أن تتخطى حاجز الـ 65 جنيهًا في بورصة الدواجن، وهو سعر منخفض عما وصلت إليه سعر الدواجن في الشهور الأولى من العام الجاري.

استعاد الدولار بعض قوته لكنه لا يزال تحت ضغط، اليوم الجمعة 12 سبتمبر، بعدما أدى ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية والزيادة الطفيفة في التضخم إلى إبقاء تركيز المستثمرين منصبًا على الخفض المحتمل لأسعار الفائدة في الولايات.

سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر زيت الأولين والصويا والذرة وعباد الشمس، فيما ارتفعت أسعار لتر زيت العباد والذرة ارتفاعات تراوحت بين 4 و11 جنيهًا.

رفعت وكالة "فيتش ريتنغز"، الجمعة، تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية من "CCC+" إلى "B-"، بنظرة مستقبلية مستقرة.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ياسمين شاكيري، مدير الممارسات للسياسات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، والوفد المرافق لهما وذلك لمناقشة مستجدات ملفات التعاون المشتركة، على صعيد إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، وتعزيز التعاون بشأن مراجعة المالية العامة المقبلة، وبرنامج تمويل سياسات التنمية، وكذا التعرف على الإصلاحات الاقتصادية الحالية التي تنفذها الحكومة المصرية.

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حفل تخريج طلاب الجامعات الملتحقين بالبرنامج الصيفى للتكنولوجيات المساعدة، الذى نظمته الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة على مدار ثمانية أسابيع، بمقر الأكاديمية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

