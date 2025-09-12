غرفة القاهرة تطالب بتطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية للحفاظ على استقرار السوق

يمر سوق الدواجن بمرحلة استقرار نسبي، إذ تشهد أسعار الدواجن انخفاضات وارتفاعات يومية دون أن تتخطى حاجز الـ 65 جنيهًا في بورصة الدواجن، وهو سعر منخفض عما وصلت إليه سعر الدواجن في الشهور الأولى من العام الجاري.

فهل توجد آليات يمكن تطبيقها تساهم في استقرار أسعار الدواجن، وضمان انخفاض سعرها في الأسواق؟

الدواجن

استقرار أسعار الدواجن وارتفاع البيض

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سوق الدواجن يمر حاليًا بحالة من الاستقرار النسبي، إذ لا يوجد ارتفاعات جوهرية في الأسعار، لكن هناك ارتفاع ملحوظ في سعر البيض.

قانون منع تداول الدواجن الحية رقم 70 لسنة 2009

وأوضح «السيد» لـ «فيتو» أن هناك عدة آليات يمكن تنفيذها وتساهم بشكل في فعال ليس فقط في الحفاظ على الثروة الداجنة بل وتنميتها وزيادة الإنتاجية، وأن على رأسها تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية رقم 70 لسنة 2009.

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة

ضرورة تطبيق منظومة لحصر إنتاجية واحتياجات المحافظات

وأشار إلى أنه منذ 7 سنوات مضت جدد مطالبة بضرورة العمل على تطبيق هذا القانون، لكن لم يتم العمل به، موضحًا أن تطبيق القانون يحتاج إلى منظومة تسبقه، تتضمن أن يقوم كل محافظ فى محافظته بحث وحصر ما تحتاجه المحافظة من المجازر والمزارع، إضافة إلى تحديد إنتاجية المحافظة من الدواجن.

الدواجن

يجب أن يقتصر التداول على المجمد والمبرد

وأضاف: ثم نبدأ في تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية بين المحافظات، ِإذا يجب أن يقتصر التداول على المجمد والمبرد، وحتى الآن الجهات المعنية ليست لديها مانع في التنفيذ، لكن يجب أن تبدأ المحافظات في الإعلان عن إنتاجها من الدواجن وهل عدد المجازر لديها مناسب لإنتاجها أم لا؟

مجازر الدواجن

ضرورة إنشاء مجازر بأعداد مناسبة للإنتاجية كل محافظة

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة إن دول العالم أجمع طبقت منذ سنوات قانون منع تداول الدواجن الحية، ونحن مازلنا بالرغم من إصدار القانون لم نطبقه حتى الآن، لذلك لابد من التحرك الإيجابي لتطبيق القانون، وإنشاء مجازر بأعداد مناسبة للإنتاجية كل محافظة، خاصة وأن وفرة المجازر ستؤدي إلى التمكن من تطبيق القانون.

مجازر الدواجن

تطبيق القانون يساهم في تطبيق السعر العادل للدواجن

ويرى «السيد» أن تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية سيؤدي إلى وجود منظومة جيدة، تساهم في تطبيق السعر العادل للدواجن وسعر منضبط، وسيقضي على الحلقات الوسيطة التي تؤثر على السوق، وعليه لن يحدث تضارب في الأسعار، بل سيؤدي إلى استقرار السوق والحفاظ على مستوى سعري مناسب، مع وجود منافسة بين المجازر على أسعار البيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.