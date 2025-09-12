الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

"فيتش" ترفع تصنيف تونس الائتماني إلى "B-" بنظرة مستقبلية مستقرة

وكالة فيتش
وكالة فيتش

رفعت وكالة "فيتش ريتنغز"، الجمعة، تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية من "CCC+" إلى "B-"، بنظرة مستقبلية مستقرة.

"فيتش ريتنغز" أوضحت أن هذه الخطوة تأتي على خلفية "التحسن المستمر في الوضع الخارجي لتونس، مع انخفاض عجز الحساب الجاري، ومرونة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، ومدفوعات الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، مما يُسهم في مرونة الاحتياطيات الدولية ويدعم سيولة خارجية كافية".

تصنيف تونس لا يزال مقيدا

وعلى جانب آخر، ألمحت "فيتش" إلى أن تصنيف تونس لا يزال مقيد بعدة عوامل، أبرزها "محدودية الوصول إلى التمويل الخارجي في ظل غياب الوصول إلى السوق، وارتفاع مستويات تعرض الميزانية والحسابات الخارجية لصدمات أسعار السلع الأساسية، وفي غياب إصلاح الدعم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإحتياطيات الدولية الاقتراض الخارجي التمويل الخارجي النقد الدولي برنامج صندوق النقد الدولي

الأكثر قراءة

الضابط كلبشه في ماسورة الصرف الصحي، تفاصيل سقوط عبده شارون ومعاونيه بحدائق القبة (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة فيديو "أنت فلاح من المنوفية"

زيادة 11 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

اتحاد جدة يكتسح الفتح برباعية في الدوري السعودي

سحب منخفضة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا بالقاهرة والمحافظات

سبب استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري

أول تعليق من شيكابالا بعد توليه رئاسة نادي جي (فيديو)

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع سيراميكا.. الزمالك والإسماعيلي.. انطلاق دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بالحماية من الحسد والحقد

هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين مالا؟ الإفتاء ترد

الإفتاء: يجوز بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية بهذا الشرط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads