"فيتش" ترفع تصنيف تونس الائتماني إلى "B-" بنظرة مستقبلية مستقرة

رفعت وكالة "فيتش ريتنغز"، الجمعة، تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية من "CCC+" إلى "B-"، بنظرة مستقبلية مستقرة.

"فيتش ريتنغز" أوضحت أن هذه الخطوة تأتي على خلفية "التحسن المستمر في الوضع الخارجي لتونس، مع انخفاض عجز الحساب الجاري، ومرونة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، ومدفوعات الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، مما يُسهم في مرونة الاحتياطيات الدولية ويدعم سيولة خارجية كافية".

تصنيف تونس لا يزال مقيدا

وعلى جانب آخر، ألمحت "فيتش" إلى أن تصنيف تونس لا يزال مقيد بعدة عوامل، أبرزها "محدودية الوصول إلى التمويل الخارجي في ظل غياب الوصول إلى السوق، وارتفاع مستويات تعرض الميزانية والحسابات الخارجية لصدمات أسعار السلع الأساسية، وفي غياب إصلاح الدعم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.