تنمية المشروعات: لدينا نماذج لشركات صغيرة تحولت إلى متوسطة وكبيرة

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة للانتقال إلى السوق الرئيسي في البورصة المصرية يعد نموذجًا لما يمكن أن تحققه الشركات المصرية من تطور مستدام.

تمكين الشباب

وأوضح أن الجهاز يركز على تمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال وتقديم أدوات تمويلية وغير تمويلية لمساعدة الشركات على الاستقرار والنمو، مشيرًا إلى وجود العديد من النماذج الناجحة التي تحولت من شركات صغيرة إلى متوسطة وكبيرة، مع استهداف مضاعفتها خلال الفترة المقبلة.

وأشاد بالدور الكبير لمؤسسات الدولة، وعلى رأسها البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار، في دعم هذه النوعية من الشركات.

جاء ذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية أمس احتفالًا بانتقال شركة بريميم هيلثكير جروب وهي إحدى الشركات الواعدة العاملة في قطاع الرعاية الصحية في مصر والشرق الأوسط من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.



وشهد الفعالية الدكتور إسلام عزام - رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ومحمد صبري – نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، باسل رحمي - الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور بشوي جورج – نائب رئيس مجلس إدارة شركة بريميم هيلثكير جروب، إلى جانب عدد من قيادات البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات.

انتقال الشركة يمثل خطوة مهمة

وأكد الدكتور إسلام عزام - رئيس البورصة المصرية أن انتقال الشركة يمثل خطوة مهمة تعكس نجاح استراتيجية البورصة في دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع التدريجي، وصولًا إلى السوق الرئيسي.

وأشار عزام إلى أن البورصة المصرية تضع على رأس أولوياتها رفع كفاءة منظومة الإفصاح بما يعزز الكفاءة المعلوماتية للسوق، حيث يعد الإفصاح المنضبط ركيزة أساسية لتحقيق عدالة السوق، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر شفافية وعدلا لجميع الأطراف. وتؤمن البورصة بأهمية إتاحة المعلومات الدقيقة والواضحة والشاملة في التوقيت المناسب، لما لذلك من أثر مباشر في تقليص فجوة المعلومات بين المستثمرين وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية واعية ومدروسة.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تواصل هذه الجهود الإسهام في تحقيق أثر إيجابي على أداء البورصة المصرية، بما يعزز مكانتها إقليميًا ودوليًا، ويفتح آفاقًا استثمارية واعدة تتماشى مع تطلعات الاقتصاد الوطني..

سوق الشركات الصغيرة

واكد باسل رحمي علي تشجيع جهاز تنمية المشروعات لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للدخول في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية مما يطور أداءهم المالي والإنتاجي ويؤهلهم بعد ذلك للدخول إلى السوق الرئيسي.

واشار الي حرص الجهاز علي تقديم كافة اليات الدعم الفني والتمويلي والتسويقي لمشروعات الشباب المتميزة لتأهيلها لرفع الإنتاجية وفتح أسواق خارجية وهي خطوة أساسية في تطور المشروع ورفع قدراته ليتناسب مع متطلبات البورصة.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز تعطي أولوية مطلقة لتشغيل الشباب ودعم ريادة الأعمال من خلال قوانين تشريعية داعمة لهذا القطاع توفر له العديد من المزايا والحوافز والتيسيرات الضريبية، مما يضمن لهذه المشروعات الاستمرار والتوسع ورفع معدلات الربحية..

