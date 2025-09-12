جمعية خبراء الضرائب تحدد 4 ضمانات لنجاح مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية يحقق مزايا عديدة لكنه يتطلب تخطيطا محكما وضمانات كاملة وتيسيرات ضريبية لتجنب انفلات أسعار العلاج وضمان توفير الرعاية الصحية لجميع فئات الشعب بغض النظر عن القدرات المالية.

10 مبادرات لتطوير المنظومة الصحية

وقال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم 10 مبادرات لتطوير المنظومة الصحية منها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة، وأن الحكومة تسعي لتطوير المنظومة الصحية من خلال ثلاثة محاور أولها تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على 6 مراحل تكتمل بحلول عام 2032.

وأضاف أن المحور الثاني زيادة مخصصات الرعاية الصحية في موازنة الدولة إلي 617.9 مليار جنيه وهي أعلى ميزانية على الإطلاق للرعاية الصحية.

وأشار إلى أن المحور الثالث السماح بمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، حيث طرحت وزارة الصحة 40 مشروعا أمام القطاع الخاص تتعلق بتشغيل وإنشاء مستشفيات في عدد من المحافظات وكانت البداية بمستشفى هرمل للأورام الذي تحول إلى مستشفى جوستاف روسيه الدولي بالشراكة مع مؤسسة فرنسية شهيرة.

وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية يحقق 3 فوائد رئيسية، أولها تحسين جودة الخدمات الصحية، حيث يمكن للقطاع الخاص توفير أجهزة حديثة وتقنيات متقدمة مما يساهم في تحسين كفاءة المنظومة الصحية.

وقال إن الفائدة الثانية زيادة القدرة الاستيعابية، حيث سيقوم القطاع الخاص ببناء وتجهيز مراكز طبية جديدة مما يزيد من القدرة الاستيعابية للمنظومة الصحية ويقلل فترات الانتظار.

وأشار إلى أن الفائدة الثالثة تخفيف الأعباء عن الدولة، حيث يستطيع القطاع الخاص توفير جزء من الموارد المالية والبشرية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية.

وقال إننا نرحب بمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، ولكن هناك 4 تحديات رئيسية، أولها ضمان جودة الخدمة الصحية، حيث يجب التأكد من أن القطاع الخاص يقدم خدمات صحية ذات جودة عالية ومطابقة للمعايير المهنية.

وأشار إلى أن التحدي الثاني مراقبة الأسعار لضمان عدم استغلال المواطنين برفع أسعار الخدمات العلاجية دون مبرر.

وأضاف أن التحدي الثالث توفير الكوادر الطبية المؤهلة للقطاع الطبي الحكومي ومنع القطاع الخاص من استنزاف الكوادر العاملة في القطاع الحكومي.

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع تقديم تيسيرات ضريبية للمؤسسات الطبية الخاصة لتجنب رفع الأسعار وذلك على غرار التيسيرات الضريبية الأخيرة التي خفضت الضرائب على الطبيب الذي يصل دخله السنوي إلى 20 مليون جنيه من 5.5 مليون جنيه إلى 300 ألف جنيه فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.