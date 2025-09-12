إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة بجمرك البريد المصري بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية، برئاسة محمد محمود حسين المدير العام، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع مطار القاهرة الدولي، والإدارة العامة للبحث الجنائي بمطار القاهرة وقرية البضائع، من إحباط محاولة تهريب (104) أقراص من مخدر الإكستازي، وفقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة

وجاءت وقائع الضبط أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الطرود الواردة بجمرك البريد المصري، برئاسة مدحت علام، مدير الجمرك، حيث تم الاشتباه في مشمول البوليصة رقم LE186106074FR الواردة من فرنسا، وذلك أثناء المعاينة من قِبل هبة بدوي مدير الحركة، والتي ارتابت في محتوى الطرد.

كما وردت معلومات من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع المطار، وبالعرض على مدير الجمرك، وجَّه بتشكيل لجنة لجرد الطرد، ضمت كلًا من، مجدي أحمد مدير إدارة التعريفة،وهبة بدوي مدير الحركة، وسالي أحمد رئيس قسم الحركةو طارق الدسوقي مدير إدارة الحركة.



وأسفرت أعمال اللجنة عن العثور على كيس فضي اللون مُعَد خصيصًا لإخفائه عن أجهزة الأشعة، بداخله كيس بلاستيكي يحتوي على (104) أقراص وردي اللون يشتبه في كونها أقراص مخدرة، وبالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تأكد أنها أقراص من مخدر الإكستازي.

وبناءً عليه، تم التحفظ على الطرد، وتحريزه بالسلك والرصاص الجمركي وختمه بالختامة الرسمية، كما تم تحرير المحضر رقم (2) لسنة 2025 والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ شؤونها.

وتؤكد مصلحة الجمارك المصرية استمرارها في أداء رسالتها لحماية المجتمع والحفاظ على أمن الوطن من كافة محاولات التهريب، مع التزامها الكامل بتيسير حركة التجارة المشروعة وتشجيع الاستثمار بما يخدم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في إطار حرص مصلحة الجمارك المصرية على حماية المجتمع من كافة المخاطر، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد أموى، رئيس المصلحة، والدكتور سامي رمضان، وأحمد العسقلاني، نائبي رئيس المصلحة، بشأن تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية

