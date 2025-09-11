وزير قطاع الأعمال في زيارة ميدانية لشركة العبوات والمستلزمات الطبية بالعاشر من رمضان

أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، زيارة تفقدية إلى شركة العبوات والمستلزمات الطبية بمدينة العاشر من رمضان، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل داخل الشركات التابعة وتقييم الأداء وموقف خطط التطوير والتوسع.

تفقد الوزير خطوط الإنتاج التي تضم مصانع الأنابيب والبلاستيك والكرتون والمطابع الورقية، والتي تنتج العبوات الداخلية والخارجية للأدوية من البلاستيك والأنابيب المعدنية وعلب الكرتون والمطبوعات.

كما شملت الجولة أقسام المعامل والمخازن، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول المراحل والعمليات الإنتاجية وخطط التشغيل والصيانة والتسويق والبيع والدراسات السوقية، إلى جانب الرؤية المستقبلية للتطوير والتوسع.

رفع معدلات الإنتاج والجودة والكفاءة

وأكد المهندس محمد شيمي أن صناعة المستلزمات الطبية وعبوات الأدوية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لدعم صناعة الدواء الوطنية، مشددًا على أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها رفع معدلات الإنتاج والجودة والكفاءة التشغيلية بما يلبي احتياجات شركات إنتاج الدواء التابعة وغيرها من الشركات في السوق المحلي، ويدعم خطط التوسع نحو التصدير.

وشدد الوزير على أهمية الالتزام ببرامج الصيانة الدورية وتوفير قطع الغيار لضمان استمرارية التشغيل بأعلى كفاءة، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات المتاحة لتحقيق زيادة مستدامة في الإنتاج. كما وجه بضرورة تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وتحسين بيئة العمل، لما لذلك من أثر مباشر على الأداء والإنتاجية.

تطوير عمليات التسويق والبيع وفتح أسواق جديدة

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن تطوير المنتجات يمثل محورًا أساسيًا بما يواكب متطلبات السوق المحلية والمعايير العالمية، مؤكدًا كذلك على تطوير عمليات التسويق والبيع وفتح أسواق جديدة داخليًا وخارجيًا، بما يعزز قدرة الشركة على المنافسة وتوسيع قاعدة العملاء.

وقد رافق الوزير، خلال الجولة، الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والمهندس علي بهاء العضو المنتدب التنفيذي لشركة العبوات والمستلزمات الطبية، وعدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام والقابضة للأدوية.

جدير بالذكر أن شركة العبوات والمستلزمات الطبية تأسست عام 1965، وتعمل في إنتاج وتسويق مستلزمات التعبئة والتغليف للأدوية سواء الداخلي أو الخارجي.

