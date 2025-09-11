الخميس 11 سبتمبر 2025
لجنة من الفيفا تعاين استاد الدفاع الجوي قبل مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي (صور)

لجنة الاتحاد الدولي
لجنة الاتحاد الدولي تعاين استاد الدفاع الجوي، فيتو

عاينت لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” استاد الدفاع الجوي، الذي يستضيف مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

لجنة الاتحاد الدولي لكرة القدم تعاين استاد الدفاع الجوي

واستقبل اللواء هشام زيد مدير مباريات نادي بيراميدز وفد الفيفا الذي اطمأن على الترتيبات الأمنية ومداخل وخارج الاستاد وغرف ملابس اللاعبين وأرضية الملعب والبوابات وآليات الدخول والخروج.

وتم الاتفاق على تخصيص مدرجات الدرجة الثالثة يمين لجماهير نادي أوكلاند سيتي بينما ستكون باقي المدرجات مخصصة لنادي بيراميدز.

 

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس انتركونتيننتال 

ويستضيف فريق بيراميدز بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، نظيره أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، في إطار بطولة كأس إنتركونتيننتال في التاسعة من مساء يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال

وتعد قنوات SSC الناقل الحصري لمباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال.

وسيواجه الفائز من الفريقين الأهلي السعودي في جدة بتاريخ 23 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة والقاهرة، علمًا أن الفائز سيُتوج بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، كما سيحجز مقعده في الدور التالي.

بيراميدز بطل أفريقيا

ونجح فريق بيراميدز في تحقيق إنجاز تاريخي بحصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لعام 2025، وهو الإنجاز غير المسبوق بالنسبة لفريق خلال مشاركته الثانية فقط في البطولة، وبعد أقل من 7 سنوات على تأسيسه.

وتعد مشاركة بيراميدز في بطولة الإنتركونتيننتال التحدي العالمي الأول للفريق السماوي.

