الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الترجي والاتحاد الليبي يتنافسان على ضم الموهبة النيجيرية كليمنت إيكنا

كليمنت إيكنا
كليمنت إيكنا

دخلت ثلاثة أندية إفريقية في منافسة قوية للحصول على خدمات النجم الصاعد الدولي النيجيري كليمنت إيكنا خلال فترة الانتقالات الحالية.

الأندية المشاركة في هذا الصراع هي الترجي التونسي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بالإضافة إلى الاتحاد الليبي.

ويعتبر إيكنّا من أبرز المواهب الصاعدة في القارة، حيث أظهر أداءً مميزًا مع منتخب بلاده في الفئات العمرية المختلفة، ما جعله هدفًا مرغوبًا من قبل عدة أندية تسعى لتعزيز صفوفها بلاعبين شباب قادرين على صناعة الفارق.

ولم تتضح حتى الآن تفاصيل العروض المالية أو توقيت انتقال اللاعب المحتمل، لكن التوقعات تشير إلى أن المنافسة بين الأندية الثلاثة ستكون محتدمة خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كليمنت إيكنا الترجى الترجي التونسي كيزر تشيفز الجنوب أفريقي الاتحاد الليبي

مواد متعلقة

أبرز 5 راحلين عن الدوري السعودي في صيف 2025 (إنفوجراف)

أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يتعاقد رسميا مع لاعب أفريقي جديد.. الأهلي يراقب لاعب الرجاء المغربي.. تحديد ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2027

الدوري الإماراتي، فوز شباب الأهلي على بني ياس وتعادل خورفكان مع الشارقة

كولر في أول تعليق منذ مغادرة الأهلي: حزين لرحيلي وكنت أتمنى إكمال المشوار

نجم الإسماعيلي السابق يعلن اعتزال كرة القدم نهائيًا

الخطيب يُظهر العين الحمراء لنجوم الأهلي: الكرة ليست بالأسماء لكن رجولة وأداء (فيديو)

تأكيدا لانفراد فيتو.. القائمة الرسمية لمنتخب الشباب لمعسكر تشيلي استعدادًا لكأس العالم

موناكو الفرنسي يكشف موعد الظهور الأول لـ بول بوجبا

الأكثر قراءة

الضابط كلبشه في ماسورة الصرف الصحي، تفاصيل سقوط عبده شارون ومعاونيه بحدائق القبة (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة فيديو "أنت فلاح من المنوفية"

زيادة 11 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

اتحاد جدة يكتسح الفتح برباعية في الدوري السعودي

سحب منخفضة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا بالقاهرة والمحافظات

سبب استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري

أول تعليق من شيكابالا بعد توليه رئاسة نادي جي (فيديو)

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع سيراميكا.. الزمالك والإسماعيلي.. انطلاق دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بالحماية من الحسد والحقد

هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين مالا؟ الإفتاء ترد

الإفتاء: يجوز بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية بهذا الشرط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads