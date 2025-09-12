الترجي والاتحاد الليبي يتنافسان على ضم الموهبة النيجيرية كليمنت إيكنا

دخلت ثلاثة أندية إفريقية في منافسة قوية للحصول على خدمات النجم الصاعد الدولي النيجيري كليمنت إيكنا خلال فترة الانتقالات الحالية.

الأندية المشاركة في هذا الصراع هي الترجي التونسي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بالإضافة إلى الاتحاد الليبي.

ويعتبر إيكنّا من أبرز المواهب الصاعدة في القارة، حيث أظهر أداءً مميزًا مع منتخب بلاده في الفئات العمرية المختلفة، ما جعله هدفًا مرغوبًا من قبل عدة أندية تسعى لتعزيز صفوفها بلاعبين شباب قادرين على صناعة الفارق.

ولم تتضح حتى الآن تفاصيل العروض المالية أو توقيت انتقال اللاعب المحتمل، لكن التوقعات تشير إلى أن المنافسة بين الأندية الثلاثة ستكون محتدمة خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.