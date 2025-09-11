الخطيب يُظهر العين الحمراء لنجوم الأهلي: الكرة ليست بالأسماء لكن رجولة وأداء (فيديو)

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على توجيه كلمة إلى لاعبي الفريق الأول للكرة داخل ملعب التتش قبل انطلاق مران اليوم الخميس، أكد خلالها ثقته الكاملة في قدراتهم، وطالبهم بإغلاق صفحة الفترة الماضية والتركيز فيما هو قادم، والعمل وفقًا لمبادئ وقيم وتاريخ النادي.

تفاصيل كلمة الخطيب للاعبي الأهلي والجهاز الفني

وقال الخطيب: “الجهاز الفني بقيادة الكابتن عماد النحاس أشقاء لكم ومسئولون عن الفريق.. الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة أصبح مسئولًا مسئولية كاملة عن كل ما يخص الفريق الأول”.

وأضاف: “كرة القدم ليست أسماء، لكن رجولة وأداء.. نحن الآن داخل ملعب مختار التتش أحد أساطير الأهلي.. على مدار تاريخ النادي ومر عليه أساطير أفضل منا، وأنتم الآن وجهة النادي، وأقول هذا الكلام لأن الكل يزول وسيبقى الأهلي”.

وواصل رئيس النادي حديثه: “الأهلي من يصنع الأسماء وما زال يصنع كل يوم أسماء جديدة، وليس من المقبول أن يلعب شخص باسمه، لكن بمجهوده وبذل أقصى جهد داخل الملعب.. الفترة الماضية يجب أن تُمحى من الذاكرة”.

وشدد الخطيب على أن الأهلي كيان وتاريخ ومبادئ وقيم وسيبقى كذلك، وسيذكر من يسير وفقًا لقيمه ومبادئه، لافتًا إلى أن الأهلي يصبر، لكن لا يقبل أي شيء سوى من يساهم في رفعة اسمه.

وطالب رئيس الأهلي جميع اللاعبين بالتفكير في المستقبل وما سيقدمون للنادي، وكيف سيحافظون على كيانه ويحترمون جماهيره، لافتًا إلى أن هذا هو المطلوب منهم في الفترة المقبلة.

وقال: ثقتنا بكم كبيرة جدًّا، وفي حال التركيز سوف تحققون ما تتمنونه أنتم وجماهير النادي.. انظروا للمستقبل. الفترة الماضية لا يجب أن تكون متواجدة في تاريخكم، حافظوا على أنفسكم وتاريخكم وقدروا الجماهير.

وفي ختام الكلمة، طالب الكابتن محمود الخطيب الجميع بقراءة الفاتحة، والتعهد بفتح صفحة جديدة خلال الفترة المقبلة.

