الدوري الإماراتي، فوز شباب الأهلي على بني ياس وتعادل خورفكان مع الشارقة

الدوري الإماراتي، حقق فريق شباب الأهلي، الفوز على ضيفه بني ياس (1-0)، على ستاد راشد بدبي، فيما تعادل خورفكان مع ضيفه الشارقة (2-2) على ستاد صقر بن محمد القاسمي، في ختام اليوم الأول للجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

ترتيب شباب الأهلي وبني ياس والشارقة وخورفكان

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 7 نقاط، وصعد مؤقتًا إلى قمة ترتيب الدوري الإماراتي حتى نهاية الجولة الثالثة.

بينما بقي رصيد بني ياس دون نقاط، بعد تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي، وتراجع إلى المركز الأخير.

بينما حصل كل من خورفكان والشارقة على نقطة واحدة، ليصل كل منهما إلى 4 نقاط، وظلا في المركزين السادس والخامس مؤقتا.

تفاصيل مباراة شباب الأهلي وبني ياس

وحقق شباب الأهلي، فوزًا سهلًا على ضيفه بني ياس، الذي سجل هدفًا في الدقيقة 19، بواسطة لاعبه يوسفو نيكتيه، وألغاه الحكم بداعي التسلل.

وافتتح شباب الأهلي، التسجيل في الدقيقة 35، بكرة رأسية من مؤنس دبور، بعد ركنية لعبت عرضية عالية من الجانب الأيمن.

وواصل شباب الأهلي، نشاطه الهجومي في الشوط الثاني، فيما أكمل بني ياس، المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67، بعد طرد لاعبه محمدو كامارا، بعد تدخل من تقنية الفيديو.

وألغى الحكم، هدفًا سجله بني ياس في الوقت بدل الضائع من المباراة، ليواصل بني ياس فشله في التسجيل والحصول على النقاط حتى الآن.

مباراة الشارقة وخورفكان

وفي المباراة الثانية، ألغى الحكم، هدفًا مبكرًا سجله الشارقة في الدقيقة 8، بداعي التسلل بعد تدخل من تقنية الفيديو.

واحتسب الحكم، ركلة جزاء لمصلحة طارق تيسودالي، وسددها اللاعب بنفسه مسجلا الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 39.

وعزز إيلتون فيليبي، تقدم خورفكان في الدقيقة 52، بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية في سقف مرمى الشارقة.

واحتسب الحكم، ركلة جزاء للشارقة لوجود لمسة يد على مدافع خورفكان، وقلص منها ماركوس ميلوني، الفارق في الدقيقة 59.

وحرمت العارضة في الدقيقة 62، الشارقة، من هدف التعادل، قبل أن يدرك الفريق، التعادل في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع للمباراة، بهدف سجله راي ماناي، من ركلة جزاء.

