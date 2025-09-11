الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم الإسماعيلي السابق يعلن اعتزال كرة القدم نهائيًا

أحمد محسن، فيتو
أحمد محسن، فيتو

⁨أعلن أحمد محسن نجم النادي الإسماعيلي السابق وظهيره الأيسر، عن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مساء اليوم الخميس.

أحمد محسن يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا

وكتب أحمد محسن عبر حسابه على فيسبوك قائلا: “أعتقد إن ده الوقت المناسب لإعلان اعتزالي كرة القدم نهائيا وأنا في عمر الـ37 وده إللي في ناس كتير متعرفوش لسه مفكرني صغير”.

أنا بقالي أكتر من 25 سنه محترف في أندية بداية من خيطان الكويتي ونهاية في الإسماعيلي ومرار بفاركو والاتحاد والمقاصة وسيراميكا.

وقررت العمل في مجال الإعلام والميديا أولا مع حصولي طبعا على الدورات التدريبية اللازمة.. أسأل الله أن يوفقني فيما هو قادم.. شكرا لكل من ساعدني في مشواري في الكوره دعواتكم في إللي جاي.

 

