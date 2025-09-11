الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تأكيدا لانفراد فيتو.. القائمة الرسمية لمنتخب الشباب لمعسكر تشيلي استعدادًا لكأس العالم

منتخب الشباب، فيتو
منتخب الشباب، فيتو

أعلن أسامة نبيه مدرب منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، عن قائمة الفريق لمعسكر تشيلي استعدادًا لبطولة كأس العالم.

وكانت فيتو قد انفردت في وقت مبكر من اليوم الخميس، بنشر القائمة الكاملة لمنتخب الشباب المشاركه في معسكر الإعداد لبطولة كأس العالم بتشيلي قبل إعلانها رسميا من اتحاد الكرة

قائمة منتخب الشباب لمعسكر تشيلي استعدادا لكأس العالم

طرفا وموعد وديتي منتخب الشباب بمعسكر تشيلي

حصلت فيتو على تفاصيل معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005، الذي سيدخله الفريق في دولة تشيلي استعدادا لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، الذي تقام هناك في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

ونجح مسئولو اتحاد الكرة المصري على توفير مباراتين وديتين لمنتخب الشباب خلال معسكر الفريق في تشيلي قبل إنطلاق منافسات المونديال.

ويلتقي منتخب مصر للشباب في الودية الأولى نظيره منتخب بنما المشارك في المونديال يوم 18 سبتمبر الجاري، ثم يواجه أحد أندية الدوري التشيلي يوم 21 سبتمبر، وقبل 6 أيام فقط من افتتاح المونديال.

مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال الشباب

وجاء جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقرر انطلاقها في دولة تشيلي يوم 27 سبتمبر الجاري.. وجاءت على النحو التالي:

اليابان ضد مصر - 27 سبتمبر

مصر ضد نيوزيلندا - 30 سبتمبر

تشيلي ضد مصر - 3 أكتوبر 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسامة نبيه تشيلي منتخب مصر للشباب مصر منتخب مصر

مواد متعلقة

ننفرد بنشر قائمة منتخب مصر في كأس العالم للشباب بدولة تشيلي

أسامة نبيه يضم 23 لاعبا في بعثة منتخب مصر لمونديال الشباب

فيتو تكشف طرفي وديتي منتخب الشباب بمعسكر تشيلي استعدادا للمونديال

أسامة نبيه يعلق على التعادل أمام منتخب المغرب

الأكثر قراءة

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

مصرع عامل وإصابة آخر بعد سقوطهما من أعلى سقالة في الإسكندرية

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads