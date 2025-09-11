الجمعة 12 سبتمبر 2025
عصام كامل

كولر في أول تعليق منذ مغادرة الأهلي: حزين لرحيلي وكنت أتمنى إكمال المشوار

كولر، فيتو
كولر، فيتو

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، لأول مرة منذ رحيله عن تدريب الأحمر في شهر أبريل الماضي، بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز.

وعبر كولر عن حزنه بعد رحيله عن القيادة الفنية للأهلي، خلال الفترة الماضية.

تصريحات مارسيل كولر لأول مرة منذ رحيله عن الأهلي

وقال كولر في تصريحات عبر قناة "بلو سبورت": "أنا حزين جدا بسبب رحيلي عن النادي الأهلي، كنت أتمنى استكمال مشواري مع الفريق، وتحقيق الكثير من البطولات والإنجازات أكثر مما حققت".

وأكد: “دائما ما كان جمهور الأهلي يطلب تحقيق البطولات بشكل مستمر، فهم لديهم شغف كبير لحصد البطولات باستمرار وأنا أحب هذا الشغف بشكل كبير، وسيبقى في ذاكرتي للأبد هو وجمهوره الرائع، الذي كان داعما لي وللنادي باستمرار وفي مختلف الظروف”. 

أرقام كولر مع الأهلي

وحصد مارسيل كولر 11 لقبا مع الأهلي، بواقع 4 ألقاب لبطولة السوبر المصري، لقبين لكل من، الدوري المصري الممتاز، كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا ولقب لبطولة كأس القارات الثلاث.

كولر مارسيل كولر الأهلي النادي الأهلي صن داونز

