الإثنين 28 يوليو 2025
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صحة ومرأة

علاج الحموضة بالأعشاب الطبيعية في أسرع وقت

علاج الحموضة بالأعشاب
علاج الحموضة بالأعشاب

علاج الحموضة بالأعشاب الطبيعية، تُعد الحموضة من المشكلات الهضمية الشائعة التي يعاني منها كثير من الأشخاص، وتحدث عادة نتيجة ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء، مما يؤدي إلى شعور بالحرقان في الصدر أو الحلق، وقد يصاحبها تجشؤ، انتفاخ، أو شعور بالغثيان.

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ورغم توفر أدوية لعلاج الحموضة، إلا أن الكثير من الناس يفضلون اللجوء إلى الأعشاب والنباتات الطبيعية كبديل آمن وفعّال، خاصة لمن يعانون من الحموضة بشكل متكرر أو مزمن.

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الأعشاب والنباتات الطبيعية خيارًا فعّالًا وآمنًا لعلاج الحموضة الخفيفة أو المتكررة، خاصة عند دمجها مع تغييرات صحية في نمط الحياة.

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة هدى، أبرز الأعشاب والنباتات التي تساعد في علاج الحموضة بطرق طبيعية.
 


أولًا: أسباب الحموضة الشائعة

أعراض حموضة المعدة
أعراض حموضة المعدة

تناول الأطعمة الدهنية أو الحارة أو الغنية بالتوابل.

الإفراط في شرب القهوة أو المشروبات الغازية.

التدخين.

التوتر والقلق.

تناول الطعام قبل النوم مباشرة.

زيادة الوزن أو الحمل.

تناول بعض الأدوية مثل المسكنات أو مضادات الالتهاب.

لذلك فإن التخفيف من هذه العوامل إلى جانب استخدام الأعشاب، يساعد على تقليل نوبات الحموضة وتحسين جودة الحياة.

 

ثانيًا: أفضل الأعشاب والنباتات الطبيعية لعلاج الحموضة

1. الزنجبيل
يُعتبر الزنجبيل من أشهر الأعشاب المستخدمة لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، خاصة الحموضة. يتميز بخصائصه المضادة للالتهاب، كما يساعد على تهدئة المعدة وتحسين عملية الهضم. يمكن غلي شرائح الزنجبيل الطازج وشربه قبل أو بعد الأكل، أو إضافته إلى الأطعمة.

 

2. النعناع
النعناع معروف بقدرته على تهدئة المعدة وتخفيف الشعور بالغثيان. ومع ذلك، يجب استخدامه بحذر، حيث إن بعض الأشخاص قد يشعرون بزيادة الحموضة نتيجة ارتخاء العضلة العاصرة بين المعدة والمريء بفعل النعناع. لذا يُفضل تجربته بكمية صغيرة أولًا، واستخدامه باردًا وليس ساخنًا.

 

3. البابونج
البابونج يتمتع بخصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، ويمكن أن يخفف من تهيج المعدة والمريء الناتج عن الحموضة. يُنصح بشرب شاي البابونج الدافئ مرة أو مرتين يوميًا، ويفضل قبل النوم للمساعدة على الاسترخاء وتحسين الهضم.

 

4. العرقسوس
أحد العلاجات الطبيعية القديمة للحموضة، إذ يعمل على تعزيز طبقة الحماية الطبيعية في المريء والمعدة، ما يقلل من تأثير أحماض المعدة. يمكن تناوله كمشروب دافئ أو على هيئة أقراص تباع في الصيدليات. ومع ذلك، يجب الحذر من الإفراط في استخدامه، حيث قد يسبب ارتفاع ضغط الدم.

 

5. الحلبة
الحلبة غنية بالألياف والمركبات التي تمتص الأحماض الزائدة في المعدة، ما يخفف من الشعور بالحموضة. يمكن غلي بذور الحلبة وتناول الماء الناتج عنها أو إضافتها إلى الطعام.

 

6. الشمر
الشمر له خصائص مضادة للتقلصات والانتفاخ، ويساعد على تهدئة الجهاز الهضمي. يُستخدم بغلي ملعقة من بذور الشمر في كوب ماء لمدة 10 دقائق، وشربه بعد تناول الطعام.

 

7. الألوفيرا (جل الصبار)
يُعرف الألوفيرا بخصائصه المهدئة والمرطبة، كما يمكن أن يخفف من الالتهاب في بطانة المعدة والمريء. يُستخدم عصير الألوفيرا الطبيعي (غير المحلى) قبل الأكل، لكن بكميات معتدلة لتجنب تأثيره الملين.

حموضة المعدة
حموضة المعدة

ثالثًا: نباتات داعمة لتقليل الحموضة
 

الريحان: يُخفف من الشعور بالحموضة ويهدئ المعدة.

الكركم: يساعد على تنظيم إفراز أحماض المعدة، ويمكن إضافته للطعام أو تناوله مع الحليب الدافئ.

القرفة: مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، وتحسن من عملية الهضم.

الخس والجرجير: يحتويان على مركبات تقلل من إنتاج الأحماض المعدية عند تناولهما مع الوجبات.

 

رابعًا: نصائح عامة لتقليل الحموضة
 

تناول وجبات صغيرة ومتعددة بدلًا من وجبات كبيرة.

تجنب النوم مباشرة بعد الأكل، وترك فاصل لا يقل عن ساعتين.

رفع الرأس أثناء النوم لتقليل ارتجاع الأحماض.

تقليل استهلاك الكافيين والمشروبات الغازية.

شرب كميات كافية من الماء خلال اليوم.

مضغ الطعام جيدًا وتناول الطعام ببطء.

ممارسة رياضة خفيفة مثل المشي بعد الأكل.

 

خامسًا: متى تحتاج إلى زيارة الطبيب؟

رغم أن الأعشاب قد تساعد في تقليل أعراض الحموضة، إلا أنه من المهم مراجعة الطبيب في الحالات التالية:

استمرار الأعراض لفترات طويلة.

الشعور بصعوبة في البلع.

فقدان الوزن غير المبرر.

الشعور بألم شديد في المعدة أو الصدر.

خروج دم مع القيء أو البراز.

قد تشير هذه الأعراض إلى مشاكل صحية خطيرة مثل القرحة أو ارتجاع المريء المزمن أو التهابات المعدة التي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

وأخيرا لفتت الدكتورة هدى، إلى أنه يجب استخدام الأعشاب الطبيعية باعتدال وتحت إشراف مختص إذا كانت الحالة مزمنة أو مصحوبة بأعراض مقلقة.

وتبقى الوقاية من خلال تناول طعام صحي، وتجنب المسببات، وممارسة أسلوب حياة متوازن هي الركيزة الأهم في علاج الحموضة والحد من مضاعفاتها.

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