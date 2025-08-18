منقذ في الصيف وعدو خفي للصحة، أضرار البقاء في التكييف طوال اليوم

مع شدة حرارة الصيف يوميا، لا غنى عن استخدام أجهزة التكييف التي تمنح شعور بالانتعاش وتساعد على النوم بشكل أفضل، وزيادة التركيز في العمل، والتخفيف من معاناة الزحام، ورغم هذه المزايا، قد يلاحظ البعض بعد قضاء يوم كامل داخل مكان مكيف الهواء ظهور أعراض مزعجة مثل جفاف الجلد، الحكة في الحلق أو انسداد الأنف.

أضرار البقاء في التكييف لفترة طويلة

لا يقتصر عمل التكييف على خفض درجة الحرارة فقط، بل يقوم أيضًا بخفض نسبة الرطوبة في الجو، ورغم أنه يجعل الهواء أكثر احتمالًا في ظل الحرارة المرتفعة بالخارج، إلا أن خفض الرطوبة الداخلية بشكل كبير يؤثر على الجسم.

وبحسب دراسة طبية فإن المعدل المثالي للرطوبة داخل المنازل يتراوح بين 30% و50%، لكن في الأماكن المكيفة يمكن أن تنخفض النسبة كثيرًا، ما يجعل الهواء جافًا لدرجة أنه يبدأ بسحب الرطوبة من البشرة والأغشية المخاطية في الجسم وفقا لما نشر على Onlymyhealth.



أضرار التكييف على البشرة

يسبب البقاء في التكييف لفترة الإضرار بالبشرة حيث يجعلها مشدودة أو متقشرة أو مثيرة للحكة بعد ساعات طويلة في التكييف والسبب هو جفاف الهواء الناتج عن التكييف.

الجلد يحتوي على حاجز دهني يحفظ الرطوبة، لكن في بيئة جافة يتبخر الماء من الطبقة الخارجية بسرعة، فيما يعرف بظاهرة فقدان الماء عبر البشرة.

ومن أضرار التكييف على البشرة حدوث خلل في توازن الجلد يؤدي إلى تفاقم مشكلات مثل الأكزيما والصدفية.

حتى البشرة الدهنية ليست في مأمن، حيث يؤدي الجفاف إلى خداع الغدد الدهنية وزيادة إفراز الزيوت لتعويض النقص، ما يسبب في بعض الأحيان ظهور البثور.

خطورة التكييف على الجيوب الأنفية

الإحساس بالحكة في الحلق أو انسداد في الأنف أو سعال جاف بعد ساعات من الجلوس في مكان مكيف، فهذه ليست نزلة برد، بل أعراض مرتبطة بجفاف الممرات الهوائية.

أضرار التكييف

الأغشية المخاطية في الأنف والحلق والعينين تحتاج إلى رطوبة للحفاظ على وظيفتها الدفاعية.

وعندما يجف الهواء، تجف هذه الأغشية أيضًا، مما يؤدي إلى عدة أعراض منها:

تهيج أو حكة في الحلق

سعال جاف

انسداد أو سيلان الأنف

نزيف أنفي متكرر

زيادة القابلية للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي



كما أن الجيوب الأنفية الجافة تصبح أكثر عرضة للالتهابات وللتأثر بمسببات الحساسية والملوثات



أضرار التعرض الطويل للتكييف

معظم الناس يقضون يومهم متنقلين بين أماكن مكيفة: البيت، المكتب، السيارة، النادي، وهذا التعرض المستمر يؤدي تدريجيًا إلى خلل في توازن رطوبة الجسم.

وتظهر النتائج في صورة عيون جافة أو محتقنة، تشقق الشفاه، حاجة دائمة لترطيب البشرة، وفي بعض الحالات قد تتفاقم أمراض مزمنة مثل الربو أو التهاب الجيوب الأنفية، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة للحساسية.

كيف تحمي نفسك دون الاستغناء عن التكييف؟

يوجد طرق بسيطة للتقليل من آثار الجفاف منها:

شرب الماء باستمرار

الترطيب الداخلي هو خط الدفاع الأول، مع تناول الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار.

استخدام أجهزة ترطيب الهواء

خاصة في غرف النوم، حيث تساعد على إعادة التوازن للرطوبة.

ترطيب البشرة بانتظام

باستخدام كريمات مناسبة أو رذاذ الوجه بعد الاستحمام أو غسل الوجه.

بخاخات الأنف المالحة

لتقليل جفاف الممرات الأنفية خلال ساعات العمل الطويلة.

الخروج إلى الهواء الطلق: أو تهوية المكان عند اعتدال الجو لإراحة الجسم من الهواء الصناعي.

متابعة مستوى الرطوبة: عبر أجهزة صغيرة لقياس الرطوبة، والتدخل عند انخفاضها عن 30%.

