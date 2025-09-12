15 علامة شائعة تكشف عن نقص فيتامين C بالجسم

قد تكون بعض الأعراض التي لا يلتفت إليها الكثيرون مؤشرًا على نقص خطير في فيتامين C، وهو عنصر غذائي أساسي لعمليات الجسم الحيوية. ويُعد هذا النقص نادرًا نسبيًا في الدول التي تتوفر فيها الفواكه والخضروات بكثرة.

ويشير خبراء التغذية إلى أن نقص فيتامين C، المعروف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك، قد يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة إذا لم يتم تداركه. وعلى الرغم من أن الأعراض الحادة قد تستغرق شهورًا للظهور، إلا أن هناك علامات دقيقة قد تكون بمثابة جرس إنذار مبكر، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

وتشمل الفئات الأكثر عرضة لخطر نقص فيتامين C: الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية، مدمني الكحول، مرضى فقدان الشهية العصبي (الأنوركسيا)، مرضى الأمراض العقلية الحادة، المدخنين، والمشرفين على غسيل الكلى.

15 علامة شائعة لنقص فيتامين C

1. جلد خشن ومتحبب

يعتبر فيتامين C عنصرًا رئيسيًا في إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الأساسي في الأنسجة الضامة مثل الجلد والشعر والعظام.

وعندما تنخفض مستويات الفيتامين، قد تظهر حالة جلدية تُعرف باسم "التقرن الشعري"، حيث تتكون نتوءات صغيرة تشبه جلد الدجاج على الذراعين، الفخذين، أو الأرداف، نتيجة تراكم بروتين الكيراتين داخل المسام. غالبًا ما تظهر هذه الحالة بعد 3 إلى 5 أشهر من النقص، وتختفي مع تناول المكملات، ولكنها ليست كافية لتشخيص النقص بمفردها.

2. شعر ملتف على شكل حلزوني

يمكن لنقص الفيتامين أن يسبب تشوهات في بنية الشعر أثناء نموه، مما يجعله ينمو بشكل ملتف أو حلزوني. ورغم أن هذه العلامة تُعد من أبرز سمات النقص، إلا أنها قد لا تكون واضحة نظرًا لسهولة تكسر هذا النوع من الشعر.

3. بصيلات شعر حمراء فاتحة

تحتوي بصيلات الشعر على أوعية دموية دقيقة. في حالة النقص، تصبح هذه الأوعية هشة وتتمزق بسهولة، مما يسبب ظهور نقاط حمراء صغيرة حول البصيلات، وهي حالة تُعرف باسم "النزف المحيط بالبصيلات"، وتعتبر مؤشرًا واضحًا على النقص الشديد.

4. أظافر على شكل ملعقة مع بقع حمراء

يرتبط نقص فيتامين C بظهور الأظافر المقعرة (على شكل ملعقة)، بالإضافة إلى بقع أو خطوط حمراء تحت سرير الظفر، تُعرف باسم "النزف الشظوي"، بسبب ضعف الأوعية الدموية.

5. جفاف وتلف الجلد

يساعد فيتامين C على حماية الجلد من الأضرار التأكسدية الناتجة عن الشمس والملوثات، ويُعزز إنتاج الكولاجين. وتشير الدراسات إلى أن انخفاض مستوياته يزيد من خطر جفاف الجلد وتجعده بنسبة 10%.

6. سهولة الإصابة بالكدمات

تُعد الكدمات من العلامات المبكرة والواضحة لنقص فيتامين C. حيث يؤدي ضعف إنتاج الكولاجين إلى هشاشة الأوعية الدموية تحت الجلد، مما يسبب سهولة تمزقها وظهور بقع زرقاء أو أرجوانية.

7. بطء التئام الجروح

يؤثر النقص سلبًا على تكوين الأنسجة، مما يؤخر التئام الجروح. وفي الحالات المتقدمة، قد تعاود الجروح القديمة الانفتاح، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

8. آلام وتورم المفاصل

تعتبر المفاصل غنية بالأنسجة الضامة التي تعتمد على الكولاجين، لذا فإن النقص قد يسبب آلامًا حادة وتورمًا في المفاصل نتيجة النزيف الداخلي. وغالبًا ما تتحسن هذه الأعراض خلال أسبوع واحد من بدء العلاج.

9. ضعف العظام

يلعب فيتامين C دورًا حيويًا في تكوين العظام. وقد ربطت الأبحاث بين انخفاض مستوياته وزيادة خطر كسور العظام وهشاشة العظام.

10. نزيف اللثة وتساقط الأسنان

يُعد تورم اللثة ونزيفها من الأعراض الشائعة لنقص فيتامين C. وفي المراحل المتقدمة، قد تظهر اللثة بلون أرجواني متآكل، مما قد يؤدي في النهاية إلى تساقط الأسنان.

11. ضعف المناعة

يُعد فيتامين C عنصرًا حاسمًا لدعم الجهاز المناعي. ويرتبط نقصه بزيادة خطر الإصابة بالعدوى، بما في ذلك الأمراض الخطيرة مثل الالتهاب الرئوي.

12. فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

غالبًا ما يتزامن نقص فيتامين C مع فقر الدم. حيث يقلل الفيتامين من امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية ويزيد من خطر النزيف المفرط، مما يساهم في تفاقم فقر الدم.

13. الإرهاق وسوء المزاج

تُعد هاتان العلامتان من أوائل مؤشرات نقص فيتامين C، وقد تظهران حتى قبل تطور النقص الكامل. وغالبًا ما تتحسن في غضون أيام قليلة من استهلاك كميات كافية من الفيتامين.

14. زيادة الوزن غير المبررة

يرتبط انخفاض مستويات فيتامين C بزيادة دهون الجسم، وخاصة دهون البطن، على الرغم من أن العلاقة السببية لا تزال قيد الدراسة.

15. الالتهاب المزمن والإجهاد التأكسدي

بصفته مضادًا للأكسدة، يساعد فيتامين C على حماية الخلايا من التلف. وقد ربطت الدراسات بين انخفاض مستوياته وارتفاع مستويات الالتهاب والإجهاد التأكسدي، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب.

أفضل مصادر فيتامين C

يُنصح بتناول 90 ملغ من فيتامين C يوميًا للرجال و75 ملغ للنساء. وتزيد هذه الحاجة للمدخنين بمقدار 35 ملغ إضافية.

أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين C:

الكرز يحتوي على 2,740% من الاحتياج اليومي

الجوافة تحتوي على 628% من الاحتياج اليومي

الفلفل الأحمر الحلو يحتوي على 317% من الاحتياج اليومي

الكيوي يحتوي على 273% من الاحتياج اليومي

الليمون يحتوي على 187% من الاحتياج اليومي

البرتقال يحتوي على 160% من الاحتياج اليومي

الفراولة يحتوي على 149% من الاحتياج اليومي

البابايا يحتوي على 144% من الاحتياج اليومي

البروكلي يحتوي على 135% من الاحتياج اليومي

يُذكر أن فيتامين C يتلف بسهولة بالحرارة، لذا يُفضل تناول الفواكه والخضروات النيئة. ورغم أن تناول المكملات غير سام، إلا أن الجرعات التي تزيد عن 2,000 ملغ يوميًا قد تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي وتزيد من خطر تكوين حصوات الكلى لدى الرجال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.