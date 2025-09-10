قطاع التجزئة يقود الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، يقودها قطاع التجزئة بعد إعلان شركة «إنديتكس» الإسبانية العملاقة للأزياء السريعة عن نتائجها للربع الثاني، كما صعدت أسهم «نوفو نورديسك» عقب إعلان الشركة المنتجة لعقار «ويجوفي» عن خطوات لإعادة الهيكلة تشمل خفضا للوظائف.

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية

وصعد المؤشر الأوروبي العام «ستوكس 600» بنسبة 0.5% ليصل إلى 555.21 نقطة، مقتربًا من أعلى مستوى في أسبوعين، وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.6% ليصل إلى 23859.51 نقطة، وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.2% ليصل إلى 9261.64 نقطة، وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.7% ليصل إلى 7804.45 نقطة، بحسب شبكة CNBC عربية.

وتصدر قطاع التجزئة المكاسب بارتفاع 2.2%، مدعومًا بصعود أسهم «إنديتكس» 6% بعد أن أعلنت مالكة «زارا» عن تسارع في المبيعات قبيل موسم الخريف، متجاوزة أثر تراجع مبيعاتها الفصلية عن التوقعات.

كما ارتفعت أسهم «نوفو نورديسك» بنحو 2% بعد أن قالت الشركة الدنماركية إنها قد تخفض نحو 11.5% من قوتها العاملة، في إطار خطة لإعادة الهيكلة من المتوقع أن تحقق وفورات سنوية تبلغ نحو 1.26 مليار دولار، مع سعيها للحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق أدوية إنقاص الوزن.

وكان يومًا إيجابيًا أيضًا لأسهم التكنولوجيا الأوروبية، إذ ارتفع سهم شركة البرمجيات الألمانية «ساب» وشركة «ASML» الهولندية بنحو 1% لكل منهما، بعد أن توقعت «أوراكل» الأمريكية تسجيل طلبات سحابية محجوزة تتجاوز نصف تريليون دولار، وقفز سهمها المدرج في فرانكفورت بنسبة 30%.

